Dupla com a Irlanda e marca gols na seleção nacional

Faro (Portugal) Portugal sofre, mas graças a um CR7 extraordinário Ele conseguiu ultrapassar a Irlanda por 2-1 na final. Cristiano Ronaldo, o único protagonista da partida: começou mal por engano com potencial de penalidade de vantagem, mas depois, na final, marca uma dupla de cabeça e fica com 111 gols O maior goleador da história com a seleção nacional. Deschamps mencionado: A seleção nacional de futebol da Bósnia suspendeu Dzeko e Pjanic por 1-1. Também empatado para Van Gaal, em sua estreia holandesa no banco: ele terminou 1-1 contra a Noruega em Haaland.

Ronaldo perde um pênalti e depois marca dois

A partida de Cristiano Ronaldo começou mal, desde sua transferência para o Manchester United. O ex-Juventus tem, na verdade, uma chance de fazer o 110º gol de Portugal graças a um pênalti que ganhou aos 10 minutos. por Bruno Fernandez. Dê onze metros embora CR7 flagrantemente errado, com Bazono isso Ele faz uma revisão extraordinária. Assim, Ronaldo permaneceu por um momento, marcando 109 gols tendo o iraniano Ali Daei como o artilheiro com a camisa da seleção nacional. Aos 28 ‘, o polémico Diogo Jota chega também a Portugal que não abre o jogo. O primeiro gol da partida veio da Irlanda, que avançou aos 45 minutos com uma cabeçada de Egan. Portugal é imediatamente agressivo no seu regresso ao relvado, com Ronaldo a tentar na direita à distância, mas é repelido. A Irlanda continua a se defender de forma organizada e resiste a ataques constantes. Portugal tenta de todas as formas, mas não consegue mudar o resultado. Aos 74 minutos, Bernardo Silva perde a melhor chance da partida ao chutar alto da escada. Finalmente, CR7 foi lançado: Cabeçalho duplo (86 ‘e 96’) que dá uma vitória impressionante para Portugal e permite-lhe tornar, com 111 gols, O maior goleador da história com a seleção nacional. Isto coloca Portugal no topo do Grupo A com 10 pontos.

Dzeko para a França

Depois de uma excelente tentativa de Pjanic, é a Bósnia que abre o jogo Com uma vantagem que Dzeko marcou aos 36 minutos. A resposta de Deschamps veio pouco depois, com Griezmann aproveitando a situação caótica no canto. O primeiro tempo termina empatado em 1-1. A França superou em número durante a maior parte do segundo tempo com o Vermelho em Conde aos 51 minutos por uma falta muito ruim sobre Kolasinac, que foi forçado a mudar devido a lesão. Mas a Bósnia não aproveitou o jogador extra e a partida terminou empatada. No entanto, a França continua em primeiro lugar no Grupo B com 8 pontos.

Começo amargo para Van Gaal: 1-1 contra Haaland

pela primeira vez de Van Gal No banco holandês: 1-1 com a Noruega com gols Klassen e Haaland o de costume. Também empate entre Rússia e Croácia, que terminou a partida sem gols. Eslovênia e Eslováquia (1-1), Cazaquistão e Shevchenko Ucrânia (2-2) e Turquia e Montenegro (2-2) também empataram com um gol. Lazio Marosic. Depois, as vitórias da Dinamarca sobre a Escócia (2-0) e da Áustria contra a Moldávia (2-0), com gols da nova assinatura do Bolonha, Arnautovic. Malta, Luxemburgo, Letônia e Israel também venceram.

