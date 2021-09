Mourinho e Roma: Vale a pena apostar nos Giallorossi?

A nova temporada da Série A traz de volta à Série A um velho conhecido de muitos fãs e torcedores de futebol: José Mourinho, o chamado “especial”, que chegou ao banco em Roma para a temporada 2021/22. Mourinho é um dos treinadores mais famosos do mundo, e ele é capaz de atrair a atenção da mídia e liderar as equipes em que treina para a vitória.

De professor de educação física a treinador profissional

Agora, todos os fãs de esportes e até mesmo apostadores estão se perguntando se Mourinho será capaz de realizar sua mágica usual e levar os Lobos à vitória. Os fãs da Serie A são sempre encontrados entre O melhor de dois mundos: esportes e apostas, é por isso que segue a Série A não só para torcer pelo time de sua preferência, mas também para apostar e também para jogar futebol de fantasia com os amigos. Mas vale a pena apostar em Gillorossi, o jogador de Mourinho este ano?

O especial português é sem dúvida uma personagem com um grande número de prémios que já conquistou, mas poucos conhecem a história da sua carreira. Mourinho trata o futebol como se fosse um jogador de futebol, sendo meio-campista, porque seu pai também era jogador profissional. Poucos anos depois, porém, aos 22 anos, Mourinho deixou de ser jogador de futebol para ir para o outro lado da cerca para trabalhar como olheiro e ao mesmo tempo estudar na Universidade Técnica de Lisboa para se tornar professor de educação física .

Depois de anos trabalhando como professor, ele não se dedicou totalmente ao futebol até 1989 e recebeu uma licença de treinador da UEFA. A sua primeira vaga é nas camadas jovens do Vitória de Setúbal, depois passa a trabalhar como treinador adjunto e treinador adjunto nas bancadas do Sporting Lisboa, Porto e finalmente Barcelona. A chegada ao Barcelona remonta a Bobby Robson, o treinador contratado pelo Sporting em 1992, onde conheceu Mourinho, que foi seu assistente e tradutor.

O seu primeiro lugar numa equipa da primeira divisão veio nos anos 2000, quando se tornou treinador do Benfica. Poucos anos depois, Mourinho foi convocado pelo Porto e aqui começa a magia: 6 títulos em dois anos e meio, incluindo títulos da liga portuguesa, taças e até a Taça UEFA. Após este período, vem um apelo importante da Premier League inglesa: o Chelsea decide assinar o “Special One”.

O auge de sua carreira e sua chegada a Roma: as apostas estão em aberto?

Na Premier League, Mourinho finalmente encontrou sua dedicação como treinador de renome mundial, permitindo ao Chelsea vencer a Premier League pela primeira vez e, em seguida, vencer o campeonato no ano seguinte. Ele atingiu o ápice de sua carreira de treinador aqui na Itália, e é por isso que todo torcedor e apostador realmente sabe o que Mourinho fez. Por outro lado, aqui em 2010 a liderança Do Inter, ele conseguiu fazer o triplo (Liga dos Campeões, Série A e Copa Itália).

Depois do Inter vem o convite do Real Madrid, já que Mourinho conseguiu conquistar o campeonato espanhol e também outros títulos nacionais. Depois voltou para a Premier League, passando pelo Chelsea, Manchester United (venceu a Liga Européia e Community Shield) e finalmente o Tottenham. Em 2021, ele voltou para a Itália, tornando-se treinador da Roma.

Mourinho conseguirá repetir seus sucessos? Com a Roma este é certamente um desafio difícil, pois é sempre preciso tempo para montar uma equipa que corresponda ao estilo do mais conceituado treinador português. No entanto, você já está começando com o pé direito, pois A Roma venceu no primeiro dia da Série A italiana. Para um apostador entusiasta do futebol, José Mourinho pode representar novas oportunidades de jogo: os portugueses certamente serão capazes de trazer muitas vitórias à Roma.

Talvez na primeira metade do torneio seja mais fácil vencer com times intermediários e inferiores, mas quando a equipe entrar com força total na segunda metade do torneio, Mourinho pode facilmente provar ser um candidato válido também para o resto das melhores equipes italianas. Você aposta na vitória da primeira divisão? É definitivamente uma aposta, mas quem sabe se Special One fará sua mágica novamente.