Mercado de transferências da Juventus, Ronaldo – Paris Saint-Germain | Anúncio de Al-Khelaifi

Mercado de transferências da Juventus: presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, destaca Cristiano Ronaldo.

Estas são horas cruciais para o futuro Cristiano Ronaldo. como disse Calciomercato.itE O avançado português chegou a acordo com o Manchester City. A bola dourada de cinco pontas deu luz verde para A Contrato de 2 anos de cerca de 15 milhões Euro líquido por ano. No entanto, os “cidadãos” terão de cumprir os pedidos Juventus: Classificação CR7 sobre 30 milhões Euros e trabalhar em um possível intercâmbio entre as duas empresas. Nesse ínterim, isso definitivamente confunde o caminho Paris Saint-Germain. Para obter atualizações em tempo real sobre o CALCIOMERCATO mais recente, Assine nosso canal de TV!

Mercado de transferências da Juventus, anúncio de Al-Khelaifi sobre Cristiano Ronaldo

E por falar em microfones beIN Sports, Nasser Al-Khelaifi declarado: “Levar Cristiano Ronaldo não está em questão, não tratamos com eleCabeça Paris Saint-Germain Portanto, as portas estão permanentemente fechadas quando o CR7 chega. Vamos Mbappe – Real Madrid: “Fui muito claro. Fomos todos muito claros. A posição do clube também é clara. Não vamos alterar os pedidos e não temos intenção de o repetir.”