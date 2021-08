Liga Europa e Liga, resultados de qualificação

O Spurs evita os tolos graças a Harry Kane, que encerrou um verão turbulento arrastando o Spurs para a recuperação do jovem Paços de Ferreira. Depois de uma passagem fracassada para o City, o atacante da Inglaterra voltou aos olhos da torcida ao assinar uma dobradinha que anulou por pouco a derrota em Portugal, levando o time de Nuno Espírito Santo para a fase final da Conference League. O Basel também comemora apesar do grande temor: o atacante suíço, os nerazzurri, em campo por 67 minutos, é arrastado para a disputa de pênaltis após a vitória por 3 a 1 obtida no jogo de ida, mas vence nos pênaltis graças a dois erros de Hammarby.

Liga Europeia

–

As previsões foram respeitadas em todos os desafios programados. Entre os possíveis rivais Lazio e Nápoles no jarro de Istambul, estarão o Rangers (0-0 com Ashkert), Fenerbahçe (5-2 no HJK), Rapid Vienna (3-2 na Síria), Galatasaray (2-1 no Randers ) ) Celtic (derrota por 1-1 com o AZ Alkmaar). Ele também se classificou para Red Star (2-1 em Cluj), Olympiacos (2-2 com Slovan Bratislava após a primeira mão 3-0), Sturm Graz (2-0 em Mora) e Legia Varsóvia (2-1 em Slavia Praga ) ) A Antuérpia também comemora com Nainggolan, que alcançou a qualificação ao dobrar o Omonia Nicosia por 3-2 nos pênaltis, após 4-4 na rodada de 180 da organização.