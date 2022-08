“Estou em Roma há 8 meses sem um ds. Derby? Inacreditável”

Paulo Fonseca volta para falar sobre Roma . O atual treinador do noite Em entrevista ao site especializado “Voice of Coaches”, ele analisa as etapas da aventura da Bienal nos Giallorossi: “lá Roma Ela veio a mim depois de três anos em Shakhtar . Nós ganhamos tudo nele Ucrânia Por isso queria um novo desafio e treino para uma das principais competições europeias “, O treinador português, que elogiou o clube capitolino e a liga italiana, diz:lá liga É um dos melhores, e eu queria muito treinar nele Itália E continuar treinando, e Roma É um grande clube. Aprendi muito durante duas temporadas lá“.de acordo com Fonseca, do ponto de vista tático claro”,O futebol italiano é muito específico. Cada jogo é diferente e muito estratégico. Você tem que estudar e trabalhar duro antes de cada partida‘”, admite o ex-técnico do Shakhtar Donetsk .

Roma e Fonseca no derby com a Lazio: “Um sonho tornado realidade”

Ao relembrar a aventura nos Giallorossi, Fonseca Eu nunca vou esquecer a atmosfera do sonho no derby com Lácio: “O clássico de Roma é incrível”, Ele anuncia sem hesitação seu treinador noite. “A atmosfera é ótima e todos os torcedores sonham. Vencer a Lazio pode ser mais importante do que vencer a Série A. A atmosfera antes da partida é uma grande experiência.Das lembranças mais doces às dificuldades, entre a epidemia e a ausência de um diretor esportivo para se comunicar com ele:Também tive que trabalhar oito meses sem diretor esportivoEm seguida, enfrentou a paralisação do calendário do futebol devido à disseminação do Covid.troveja o treinador português, que depois revela o motivo da sua despedida à capital:Quando Grupo FriedkinOs novos proprietários Roma Em agosto de 2020, percebi que eles queriam iniciar um novo projeto com novas pessoas. Foi acordado sair quando meu contrato expirar no final da temporada 2020/21.”