“A verdade será conhecida em duas semanas.”

Estrela portuguesa do United em meio a rumores de mercado no Instagram: “Só a mídia mente”

“Cristiano Ronaldo Ele continua no United. Não, ele vai para o Atlético de Madrid. CR7 se separa completamente de Ten Hag e come sozinho. Quer regressar ao Sporting para disputar a Liga dos Campeões. Foi mostrado ao Milan, Inter e Napoli … “Depois de um verão de rumores de estrelas Manchester United Ele vai nas redes sociais e anuncia uma entrevista em que vai contar toda a verdade.

Em resposta a um post no Instagram que falava sobre uma possível transferência para o Atlético de Madrid, o português, que jogou sua primeira partida pelo Red Devisl em 16 de agosto em 19 anos, tentou acabar com os rumores que se seguem há semanas . Sobre seu futuro: “Eles saberão a verdade em duas semanas, quando eu der uma entrevista. A mídia está mentindo. Eu tenho um conjunto em casa e apenas 5 de 100 são verdadeiros. Siga este conselho.”

As expectativas agora são altas para suas palavras, todos querem saber qual será o futuro do jogador que fez história no futebol, mas hoje, aos 37 anos, ele é prisioneiro de um contrato multimilionário que ninguém parece disposto a doar. ele mais.



