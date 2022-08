ori Martinenghi e Panziera, Paltrinieri são prata, bronzes para Razzetti e Franceschi e 4×200 sl misto. Itália sem fronteiras! – OA Sport

A cortina caiu O penúltimo dia do Campeonato Europeu de Natação de 2022 Nos bastidores e para a Itália o orçamento era o orçamento 2 ouros, 2 pratas e 3 bronzes. Sete medalhas enriquecem o já notável tesouro de pódios que a seleção de Bel Paese conseguiu obter (11 medalhas de ouro, 9 de prata e 8 de bronze, com um total de 28 pódios, um novo recorde).

finais

200 homens golfinho – Tudo como esperado: o SEAL húngaro Christoph Milak chegou em 1:52.01, à frente do compatriota Richard Marton (1:54.78) e Alberto Razetti que deu tudo de si e terminou em 1:55.01. Quarto, com a varinha, Giacomo Carini às 1:55.17.

50 mulheres livres – Dominion Sarah Sjoestroem neste último capítulo. O sueco é o único que quebrou a barreira de 24 graus com um tempo de 23s91 na frente da polonesa Katarzyna Wasek (24s20) e do holandês Valery Van Ron (24s64). A quinta Silvia Di Pietro marcou 24,77, batendo seu recorde italiano de 24,72.

Porque o alfabeto é real! Panzera da Delrio: dupla medalha de ouro no Campeonato Europeu em Roma, bate 100 costas!

50 homens com nado peito Uma vitória totalmente italiana para este major. Nicolò Martinenghi foi incrível com uma pista excelente e desenvolvimento sem fim. Resultado: 26,33, o recorde italiano de distância (anteriormente 26,39) e o segundo título continental na capital. Simone Cerasolo também teve um bom desempenho, apesar de ter cometido um erro no final, levando uma prata de alta qualidade (26,95) na frente do alemão Lucas Matzerath (27,11).

200 mulheres mistas Grande felicidade para Sarah Franceschi que acabou levando o Bronze (2m11s38), a primeira medalha internacional em um curso longo, na competição de Estilos Alternados. Um teste de personalidade da Toscana, precedido pela israelense Anastasia Gorbenko (2:10.92) e pela holandesa Marit Steenbergen (2:11.14).

1500 homens estilo livre – Prata alcançada por Gregorio Baltrinieri em 30 voltas: Azul ficou em segundo lugar com um tempo de 14:39,79, longe de seu recorde europeu de 14:32,80. E o bom e derrotado ucraniano Greg Mikhailo Romanchuk aproveitou-se dele com o tempo de 14:36.10 para repetir o título europeu em Budapeste no ano passado. Para completar o pódio, o francês Damien Joly (14:50.86), quarto Jade Domenico Acrinza (14:56.15) e quinto Florian Willbrook (15:02.51), estiveram longe da forma ideal para os efeitos da Covid.

Retorno de 100 mulheres – Margherita Panzera surpreendeu a todos e conquistou a medalha de ouro em Birketene e conseguiu uma dobradinha com implicações históricas, pois nenhum atleta italiano jamais conquistou uma medalha de ouro nesta disciplina a nível continental. 59,40 para o azul, à frente da britânica Midi Harris (59,46) e da holandesa Keira Toussaint (59,53). Quinta Silvia Scalia (1:00.12).

4 x 200 estilos livres mistos – Stefano de Cola (1min47s00), Matteo Ciampi (1min47s69), Alice Mezau (1min58s73) e Antonita Cesarano (1min58s43) ficaram com o bronze neste revezamento com o tempo de 7min31s85 atrás de Gran Brittany ( 7:28.16) e França (7:29.25). Teste de personalidade do blues.

Semicondutores

50 estilo livre masculino – Lorenzo Zazzeri e Leonardo Deplano tiveram um desempenho muito positivo neste penúltimo ato de piscina de simples. Os dois “azzurri” conseguiram sua segunda e quarta vez para entrar na final: os toscanos empataram em 21,72 ao mesmo tempo com o holandês Tom de Boer, enquanto Deplano com sua nova equipe (21,73) certamente está convencido. A luta pelo pódio está aberta, mas especificamente pelo ouro não pareceria que o campeão mundial, Ben Proud, com uma pontuação de 21,40 pareceria ter bloqueado o caminho.

50 mulheres nadando nado peito – Benedita Pilato e Ariana Castiglioni tiraram o cartão final no segundo e quarto tempos 29,85 e 30,27: Para Beni confirmar este critério, enquanto o erro de Lombard envolveu inicialmente arriscar tudo. Amanhã, no entanto, o Rota Milutit lituano mostrou um desempenho impressionante de 29,44, apenas 14 centavos do recorde mundial de Pilates. Assim, a Meilutyte parece ter uma clara vantagem sobre a concorrência, mas aos 50 nunca se sabe.

200 mulheres borboleta – Missão cumprida para Ilaria Cusinato e Antonella Crispino que venceram ao longo do tempo 2:09.30 e 2:10.82 ao passar para a final com 4º e 7º tempos úteis. No topo da classificação, a dinamarquesa Helena Rosendahy voltou a terminar com o tempo de 2h08m48s.

200 homens mistos Alberto Razetti estará lá no último semestre deste curso. O Ligurian conseguiu encontrar energias inesperadas, acertando o alvo em 1:59.52 pela terceira vez no total liderado pelo português Gabriel José Lopez (1:58.77). O nono e primeiro a ser excluído foi Pierre Andrea Matiazzi (2:00.73).

Retorno de 100 homens Thomas vai jogar um pouco com seus rivais, e depois de verificar sua natação, ele tirou o cartão final da classe pela terceira vez de 53,48 à frente do francês Yohann Ndoye Brouard (52,97) e do grego Apostolos Christou (53,20). A comparação com o ouro parece estar reservada a estes três, enquanto Michel Lamberti (13º a 54,56) foi eliminado.

Foto: La Presse