Tênis, Nadal fora de 4-6 semanas: fratura por estresse na costela, Monte Carlo perde

Rafael Nadal fora por 4-6 semanas. O tenista espanhol retornou à Espanha após . O tenista espanhol retornou à Espanha após Ele perdeu a final do Indian Wells Masters 1000 para Taylor Fritz Ele passou por alguns exames clínicos que não deram boas notícias.

Isso foi revelado pelo Marca (e depois pelo próprio Rafa), que relatou como Nadal se encontrou esta manhã em Barcelona no médico Angel Ruiz Coutoro. O espanhol passou por alguns exames depois que se queixou durante o torneio de dores laterais e dificuldade para respirar. dói isso Não o impediram de vencer a semifinal com o Alcaraz mas isso o afetou fortemente na partida final com Fritz.

O resultado do exame de Nadal foi apenas um Fratura por estresse do terceiro arco costal esquerdo. O comunicado indicou que a lesão ocorreu nas semifinais com o Alcaraz. “O tempo estimado para licença esportiva é de quatro a seis semanas”, explica o anúncio assinado por seu médico certificado.

Então, daqui a 4-6 semanas significa sem dúvida Pule os dois primeiros eventos na lamaque sempre foi um feudo de Rava: o Masters 1000 Monte CarloA partir de 11 de abril Campeonato de Barcelona que partirá na semana seguinte. O Master 1000 em Madrid também está em grande dúvidaA partir de 1º de maio.

Este é um razoável O retorno de Rafa ao tênis; E a primeira aparição sazonal no barro, é assim que acontece Internacional da Itália Começando de 8 de maio. Última data significativa antes de Roland Garros, a partir de 22 de maio. Nadal, antes da derrota para Fritz, havia vencido suas primeiras 20 partidas nesta temporada. A corrida até Roland Garros, no papel, começa da maneira mais complicada.

