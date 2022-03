Depois de Lautaro, Vecino também testou positivo para Covid – futebol

O meio-campista já havia saído para se juntar aos companheiros e agora permanecerá em reclusão na América do Sul. Além dele e Lautaro, quando os treinos recomeçarem, Inzaghi terá que dispensar 12 jogadores convocados para suas seleções.

Barilla e Bastogne fazem parte do grupo azul que vai em busca da qualificação para o Qatar 2022, com o jogo de Palermo contra a Macedónia do Norte e depois, em caso de vitória, com a primeira mão contra o vencedor de Portugal e Turquia, um desafio. Isso será visto por outro jogador do Inter, Calhanoglu, que espera encontrar seus companheiros na final do dia 29.

Na América do Sul, a Argentina já garantiu a classificação para a Copa do Mundo, e os desafios contra Venezuela e Equador serão mais do que amistosos: nas fileiras da seleção argentina, além da Coreia, também estão Franco e Valentin Carboni , irmãos que jogam no Inter Primavera. Por outro lado, Sanchez e Vidal vão desafiar o já classificado Brasil, e depois o Uruguai, em uma partida que pode ser crucial para determinar a classificação final para a América do Sul.

Para outros, um encontro duplo com amistosos: Dumfries com a Holanda (o lesionado de Vrij não foi convocado) jogará contra Dinamarca e Alemanha, Dzeko com Bósnia enfrentará Geórgia e Luxemburgo, Skriniar liderará a Eslováquia contra a Noruega e Perisic, Finlândia, vestirá a camisa da Croácia nas duas partidas contra Eslovênia e Bulgária.