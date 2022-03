A melhor semente do tênis Ashleigh Barty se aposentou aos 25: ‘Estou perseguindo outros sonhos’

tenista australiano Festa AshleighE a Número um no Ranking WTAEle anunciou sua aposentadoria aos 25 anos. Ele fez isso com uma mensagem de vídeo. “Hoje é um dia difícil e emocionante para mim, pois anuncio minha aposentadoria do tênis”, disse o australiano em entrevista no Instagram. “Sei neste momento que esta é a escolha certa. Não tenho mais o desejo emocional de competir ao mais alto nível”, acrescentou, explicando que queria “perseguir outros sonhos”.

Este anúncio ocorre menos de dois meses após a data de Vencendo o Aberto da Austrália, o campeonato em casa, seu terceiro título de Grand Slam após sucessos em Roland Garros (2019) e Wimbledon (2021). No total, o australiano conquistou 15 títulos e saiu com um orçamento de 305 vitórias e 102 derrotas. Barty, invicto nesta temporada (11 vitórias e 1 vitória em Adelaide mais Melbourne), deixou o tênis para seguir uma carreira profissional no críquete em 2014, mas recuperou o ritmo dois anos depois.

Considerada uma das tenistas mais fortes de sua geração, ela é a oitava tenista da história com o maior número de semanas na primeira posição do ranking mundial (119) e a quarta da história a ocupar o primeiro lugar por três anos consecutivos . Depois de Martina Navratilova, Stevie Graf e Serena Williams.