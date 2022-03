Futebol: Fernando Santos “Não penso no futuro, vamos jogar por Portugal”

“Estamos focados na Turquia, queremos o Mundial para nós e para o nosso povo”, disse o treinador lusitano Porto (Portugal) – após a derrota para a Sérvia que levou Portugal às eliminatórias para o Mundial, Fernando Santos assumiu o comando e deixou claro que em caso de desqualificação, ele renunciaria. O treinador português não quer voltar a essas palavras, não é o momento, agora só tem uma meia-final com a Turquia e uma final contra o vencedor da Itália e da Macedónia. “Aqui a questão não é o meu futuro – diz Fernando Santos na véspera do jogo contra os turcos. Estou focado no jogo de amanhã, sabemos o que temos que fazer, e se nos encontrarmos nesta situação, a responsabilidade é mas Nós deixamos isso para trás, queremos ir para a Copa do Mundo. E estamos pensando exclusivamente nisso, o resto não importa no momento.” O nocaute interno com a Sérvia não mudou as ideias do técnico da seleção que sempre se saiu bem. “Não fomos bem nesse jogo e não conseguimos o resultado, temos que voltar ao Euro 2016 ou à Liga das Nações 2019, amanhã queremos voltar para fazer os portugueses felizes.” Haverá sem zagueiros Pepe e Ruben Dias, um grande racha, mas Fernando Santos não é do tipo que sente pena de si mesmo. “Não adianta falar sobre isso e criar mais problemas, penso nas pessoas que tenho e sei quem vai jogar no lugar delas”, diz o treinador, percebendo que a equipe pode sentir a pressão do risco. “Nos jogos decisivos sempre demos as respostas certas, a pressão é um fator positivo, não um fator negativo. Amanhã vamos jogar por 11 milhões de portugueses e vou tentar escolher o plantel que oferece mais garantias, mas tenho mais confiança nos jogadores que tenho disponíveis e tenho poucas dúvidas sobre quem vou publicar? No Dragão, no Porto, a Turquia vem com um grão de sal, uma equipa com boas personalidades e um equipamento a não subestimar. “Vou conversar com meus jogadores sobre os pontos fortes e fracos dos adversários, só posso dizer que estamos diante de um time com qualidades individuais, com elementos que jogam na Inglaterra, França e Itália e os conhecemos bem, por exemplo Calhanoglu Inter , um jogador decisivo. Devemos jogar com os mesmos jogadores, na verdade com maior motivação e maior paixão do que nossos concorrentes.” . Ari / vermelho 23 de março 22 15:08