Vôlei, copas: Monza e Scandichi comemoram na Europa

Passeios em Monza (24-26, 18-25, 18-25) Copa Cev de Monza. Os meninos do Eccheli só precisavam vencer os dois primeiros sets do jogo de volta contra o Tours, no jogo Salle de Robert Grenon, que foi rapidamente silenciado pelo desempenho capital da equipe, que foi decorado com o primeiro set de Davyskiba e 6 paredes no segundo ( Galassi 3). E a partida termina com o placar de 0 a 3, em um estádio onde ninguém venceu este ano, com 16 pontos de Daviskipa e 11 de Grozer. Para passeios, 11 Leandro Aracaju. Ecceli começa com as pontas diagonalmente Orduna-Grozer, Beretta-Galassi Central, Dzavoronok-Davyskiba e Gaggini (seleção técnica). Fronckowiak responde colocando Coric ao lado de Derouillon, Tillie e Palonsky na banda, e Leandro Aracaju e Teryomenko no meio com Perry livre. Rodadas de drag brasileiro no início (10-7 com 4 para Graziano e 3 para Leandro Aracaju). A partir de 14-10, Monza responde com Daviesquipa (5 pontos com uma cabeçada e um carretel) que está 18-20. As equipes se armam, com Monza polido, mas redondos estampados na parede. Na segunda tentativa Davyskiba (8 pontos em 6 ataques) fecha 24-26 para 0-1. As rodadas chocaram apesar do calor do estádio, e novamente o bielorrusso o empurrou (2-5), mas os locais responderam (12-9). Beretta (4 pontos) lidera o retorno (13-15). Os locais são um pugilista bem jogado porque Monza ainda domina a parede como na primeira mão (6 no intervalo, 3 no Galassi). Derouillon entra, mas isso não é suficiente, porque os franceses não passam mais. A parede azul central fecha por 18-25 que fecha a carta (0-2) e dá a Taça Cev, o primeiro troféu da equipa masculina. No terceiro set largo para as segundas linhas, mas não muda de assunto, termina 18-25 para uma noite perfeita em Monza.