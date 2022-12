Cherif Traore, a equipe lhe dá uma banana podre. Ele: “Dói-me vê-los rir.”

Cherif Traoréum jogador italiano de rúgbi nascido na Guiné, lamentou ter recebido uma banana como presente de Natal de seu time. Traoré Ele joga pela seleção nacional e pelo Benetton Treviso. Todos os anos, o clube organiza a troca de presentes com o esquema do “Segredo Papai Noel”, no qual os presentes devem ser entregues anonimamente: “Na minha vez, encontrei dentro do meu presente uma banana. Uma banana podre dentro de um saco de lixo. Em além de achar o gesto ofensivo, o que mais me dói é ver a maioria dos meus colegas rindo – o jogador de rugby escreveu no Instagram – Eu não dormi a noite toda.

Ao saber da posição de Traoré, o clube respondeu com firmeza, condenando o gesto: “Comportamento semelhante não tem nada a ver com esporte e diante de tais episódios”. Benetton Rugby Estarão sempre do lado do respeito pelas pessoas, pela sua cultura, raça, fé e dignidade.” Algumas horas depois, o clube divulgou um vídeo em que o jogador de rugby explica que aceitou o pedido de desculpas dos colegas. famíliaInfelizmente, muito. Bem, amigos, desta vez aconteceu dentro do nosso país. Agora o que importa é entender o erro e pedir desculpas. Somos uma família e como tal estaremos sempre juntos.”

Como falou o jogador de rugby no Instagram: “Natal está chegando, Natal é bondade, Natal é gratidão, Natal é perdão – adicionado – E as Quero perdoar, o que admito, não significa esquecer a história, nem ser negativo sobre o que aconteceu. Mas quero lamber minhas feridas e continuar de cabeça erguida, sem peso no coração.”