Os números não refletem o potencial da Suzuki.

Roma A Suzuki decepcionou após o título de Joan Mir em 2021. A equipe esperava uma temporada em linha com a reconfirmação, ou pelo menos a luta pelo título. Chegando às férias de verão, o campeão mundial está a mais de 50 pontos do líder Fabio Quartararo e continua seco para o Grande Prêmio: “Os números que vemos no momento não refletem nosso verdadeiro potencial – – diz Shinichi Sahara, Líder de Projeto da Suzuki. No geral melhoramos, mas nossos concorrentes certamente fizeram o mesmo, então não é fácil manter um determinado nível. Nossos engenheiros estão trabalhando muito para preencher essa lacuna, ou melhor, para desenvolver algumas novas atualizações. Esperamos ter novidades sobre o GSX-RR o mais rápido possível. ”