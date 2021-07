Mercado de transferências da Juventus, troca Dybala-Griezmann | Um anúncio na TV!

Francesc Aguilar do Mundo Deportivo falou na TV Calciomercato.it para responder à emocionante troca com Paulo Dybala

Hoje no mercado foi publicada uma notícia pelo “L’Equipe” sobre uma possível troca entre Paolo Dybala (H Antoine) Griezmann, então entre Juventus e Barcelona. Sobre este processo emocionante, Baku falou na TV Calciomercato.it AguilarJornalista do Mundo Deportivo:Eu li a notícia no L’Equipe sobre essa suposta troca entre Dybala e Griezmann – Aguilar começou na CMIT TV – Tenho que ser sincero, não acho nada disso. Acho que está aí para todos verem, estamos falando de dois jogadores com as mesmas características. O Barcelona quer colocar Antoine Griezmann em outro lugar (sempre se fala em ele voltar paraAtlético vs Saul, Ed) Devido à duração Messi E não houve espaço para ele no início. E então não devemos esquecer as relações que existem, até agora, entre Griezmann e os outros jogadores do Barcelona. ” Para obter atualizações em tempo real sobre o CALCIOMERCATO mais recente, Assine nosso canal de TV!

“A única vantagem de trocar com Dybala seriam os números – observou Aguilar – o jogador da Juventus custa menos que os franceses (salário de Dybala 7 milhões, Griezmann 18 milhões, editor). Dito isso, um jogador de futebol como Dybala me empolga e uma troca de opiniões com Griezmann vai acabar com ele amanhã de manhã“