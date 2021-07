Retorno da Itália e vitória sobre a República Tcheca na primeira competição europeia em 2021 – OA Sport

Hoje, começam os jogos da UEFA U-20 Champions League, uma versão diferente dos europeus que, no entanto, não atribuem títulos porque existem diferentes locais de competição e não é feita a atribuição efetiva do título Continental. A Itália, incluída no grupo disputado em Brno, defrontou de imediato os anfitriões da República Checa, derrotando-os na segunda mão por 66-63.

Os testes de quatro jogadores foram muito importantes: Matthew Spanch (9 pontos, 6 rebotes, 6 assistências), David Casarin (14 pontos, 3 rebotes, 5 assistências), Momo Diouf (13 pontos, 8 rebotes) e Gianmarco Arletti (16 pontos).O homem decisivo para a vitória final das triplas. Para citar o percurso deste último, nasceu em 2001 no primeiro ano de faculdade nos Estados Unidos, nomeadamente em Delaware, onde após um início difícil “aproveitou” a lesão do guarda titular para montar um par de excelentes jogos e outro de bom padrão. Tudo isso depois de dois anos de ensino médio.

Jogo difícil, jogo da Itália, onde a República Tcheca sempre esteve na frente sob pressão Ondrej Hanzlik e David Bohm, 16 e 14 pontos no final. Também perdendo 15 pontos no terceiro quarto, depois de um segundo muito difícil de 10-24. Independentemente da trilogia Arletti, há pouco em toda a importante base desta pequena série Italbasket Adriano Vertimati Sair do banco para construir uma recuperação parecia quase impossível a 7 ‘do final e perdia 12 pontos.

A Itália volta a campo amanhã às 14h30 com a Croácia e quinta-feira às 20h30 com Portugal. Depois de um dia de folga, no sábado, às 14h30, será o jogo contra a Espanha e, finalmente, no domingo, às 20h30, será a Albânia.

Itália e República Tcheca 66-63

Itália – Schina 4 (2/2), Arletti 16 (1/3, 4/8), Spagnolo 9 (2/9, 0/4), Casarin 14 (3/5, 2/5), Virginio ne, Donadio , Grant (0/1, 0/1) Bora 2 (1/2) Paso Ladorner 6 (3/10) Del Chiaro 2 (1/1) Convidados 13 (3/5, 1/3). todo o mundo. Vertimate

REPUBBLICA CECA – Hanzlik 16 (3/4, 3/12), Vlk, Bohm 14 (5/9, 1/3), Burda (0/1 da tre), Sykora 3 (0/3, 1/3), Svojanovsky 5 (1/3, 1/5), Tyml no, Pelican, Svoboda 10 (1/8, 0/1), Balint 10 (1/3, 2/8), Kalny no. todo o mundo. Cerveja

Foto: fiba.basketball