Série A, Udinese – Milan, câmera lenta: organização de golos de Ibra, vermelho para o sucesso

Udinese e Milão (Francesco Forno Em Roma 1. Você insere o máximo, penalidades concedidas ou negadas, faltas não cometidas, cartões vencidos ou não. Aqui está tudo o que aconteceu no jogo atual em Dacia Arena Udine. Viva conosco todos os episódios polêmicos da partida entre Siga as escritas ao vivo ), válido pela 17ª partida da Série A, comandada pelo Sr.

44º minuto: gol de Theo. Anulado – Os rossoneri chegaram ao empate no final do primeiro tempo, mas foi cancelado por impedimento. Theo Hernandez marcou seus gols ao entrar no saque não marcado de Ibrahimovic, mas o francês cruzou a linha defensiva da Udinese.

50 minutos: protestos de Udine – Os donos do terreno na área rossonera, a bola atinge Ibrahimovic e os jogadores da Udinese pedem a mão. Nada, a bola vai em direção à coxa do atacante sueco.

90 + 3: o objetivo normal de Ibrahimi O Milan empatou na final com Ibrahimovic, que marcou impedimento. No entanto, o procedimento foi revisto devido a um alegado impedimento de Ibra no saque de Castillejo. Está tudo bem.

90 + 4: passagem de minuto – Udinese fechando em 10 para um vermelho direto imposto sobre o sucesso tentando bloquear Minnian no atraso de cotovelo. A batalha estourou e a cor vermelha chegou para o atacante do Friuli.

equipe de arbitragem

Regra: Francesco Forno di Roma 1

ajudantes: Paganese e Shiro

quarto homemPor: Antonio Di Martino

Onde: Luca Panti

AVAR: Filippo Valeriani

