Udinese, que lidera Sioufi, toca no golpe contra o Milan – Sport

Satan Ibrahimovic. Seu gol deu ao Milan o empate, enquanto a Udinese flertava com a alegria de sua quarta vitória no campeonato. Em vez disso, Gabriele Cioffi começa sua aventura com a Oitava Igualdade de Friulianos começando com Verdades Antigas.

3 5 2 A figura, na verdade, é uma defesa de cinco homens com Wallace para dar apoio na fase de intervenção, mantendo a distância com o meio-campo curta e favorecendo um reinício rápido. Versão 2.0 deadbolt e fast break.

De um daqueles golos de Beto, sétimo nesta temporada para os portugueses, nenhum jogador novo da Serie A este ano teve um desempenho melhor até ao momento. Os pontos fortes da Udinese, mas também seus defeitos antigos. Oportunidades perdidas de fechar a partida e vencê-la, na final, mesmo tendo enfrentado o líder Milan.

Os rossoneri estão passando por maus bocados em Friuli Cage, um veterano das eliminatórias europeias e com Bennacer e Bakaioko maus campeões do primeiro tempo. No final, a xícara Cioffi está pela metade. Para o treinador temporário de Florence, isso significa um dia de cada vez. Na terça-feira, a Copa da Itália será realizada em casa, frente ao Crotone, e no próximo sábado, a primeira mão em Cagliari

Ao serviço de Gabriel Cioffi, treinador interino da Udinese