Real Madrid faz derby com o Atlético de Madrid e separa todos na Liga Espanhola

Madri, Espanha) – Marcha imparável para real Madrid A partir de Carlito AncelottiCinco dias após a vitória,Inter Na Liga dos Campeões, ele fez mais uma apresentação no Santiago Bernabeu e repetiu o mesmo 2 a 0 até sobre os primos. Para determinar o derby, achamos que é o usual Benzema, que só demorou a encontrar a sua 45ª meta no extraordinário 2021, pode contar com Asensio – outra vez por favor Rodrigo Quem assina a duplicação no segundo semestre. Outra evidência impecável, ou quase assim, da retaguarda merengue, com o casal muito unido formado por Alaba e Militao Que festeja a partida pela décima vez nesta temporada sem sofrer golos ao seu atual adversário.

décima primeira festa Ghiottissima chance de mandar primos 13 pontos de distância, para não mencionar -18 que rivais eternos de BarcelonaE portanto Carlito Ancelotti Ele decidiu lutar novamente com onze grandes ocasiões, incluindo Karim Benzema Que range os dentes e começa desde o primeiro minuto apesar da última dor muscular. SimeonePor outro lado, é preferível não correr o risco de se machucar imediatamente Foto de Luis Suarez Ele aposta num sólido 4-4-2, com a dupla ofensiva a formar-se antes Griezmann e Matthews Cunha.

O implacável Benzema Nos primeiros restos, foiAtlético tentando surpreender verdadeiro Com pressão extremamente alta e intensidade imprudente, resultando em fuga Llorente a direita sendo que você não espera educado. Porém, com o passar dos minutos, o Blanco cresce visivelmente e, em um quarto de hora, encontra a vantagem graças a um precioso chute de Benzema, servido no centro da área antes Vinicius. E 13 gols no torneio para o atacante central do Lyon. Golpe forte para Colchoneros, que na meia hora seguinte conseguiu se chocar com o goleiro belga apenas com uma cobrança de falta maliciosa de Griezmann. Mas para os donos da casa é o animado Vinicius que se preocupa nuvens Tentando de um ângulo.

