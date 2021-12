É repetido em 15- Corriere.it

Depois de um erro no empate do adversário do Atlético de Madrid (que interpôs recurso), a UEFA anunciou o cancelamento do sorteio.

Estamos em conversações com a UEFA para pedir explicações e uma solução após os erros ocorridos no empate dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

Empates para as oitavas de final Liga dos Campeões 2021/2022 assinado Hoje – segunda-feira, 13 de dezembro ao meio-dia em Nyon, na Suíça. Nos dois grupos de empate, foram 16 equipas que passaram na fase de grupos (os vencedores foram classificados como cabeça de chave). a Dois italianos ainda estão no jogo Eles são Inter e Juventus, enquanto Atalanta e Milão Eles não passaram suas rondas.





Poderia ter sido muito pior para os dois, mas isso também é verdade Juventus e Inter Eles têm muito a perder contra ele Sporting

Lisboa e aAjax Nas oitavas de final da Liga dos Campeões. O empate está suspenso devido a um recurso do Atlético de Madrid que considera ilegal devido a um erro da UEFA.

eu Bianconeri Comece o seu favorito e procure uma revanche contra uma seleção portuguesa, apósEliminação na jornada de 16 de março passado frente ao PortoSporting Amorim qualificou-se em detrimento do Borussia Dortmund sem Haaland (Mesma pontuação, mas melhor diferença de gols geral e em uma partida ao vivo) Forte e vertical com 3-4-3, ele é talentoso e está em busca de uma grande companhia. É claro que esta Juventus, principalmente em um momento em que qualquer adversário está sofrendo, ele não pode subestimá-los. Daqui a alguns meses, talvez Madama se sinta melhor, também graças ao mercado de inverno: depois de evitar o PSG Messi, que ficou no pote com a bola esportiva, mas o motivo da comodidade, não há dúvida. La Boles enfrentará Ronaldo e Manchester United.

Cara de Ajax ChiInter – Com previsões mais equilibradas – Ele tem a vantagem do jogo de volta no Amsterdam Arena e voltou aos níveis de 2019 quando derrotou Real Madrid e Juventus na segunda rodada e depois Ele foi eliminado no último minuto da semifinal, que foi restaurada pelo Tottenham. Era o mesmo treinador então, Tin Hag, mas nesse ínterim Gravenberich tornou-se uma figura fixa no meio-campo, Tadic aprimorando suas grandes qualidades como um craque avançado atrás do atacante Sebastian Haller: o francês de 27 anos, um marfinense naturalizado, igualou Prioridade de Ronaldo. Ele marcou em todos os jogos da fase de grupos, ganhando todos os pontos do Lancer contra o Sporting de Lisboa diretamente, derrotando por 5-1 em Portugal e 4-2 na Holanda. Um adversário que pratica um excelente futebol de ataque, respeitando as suas gloriosas tradições. E deve ser tratado com muito cuidado para experimentar o boom da qualidade também na Europa.

Aqui estão as eliminatórias da UEFA Champions League



• Benfica – Real Madrid

• Villarreal – Manchester City

• Atlético de Madrid – Bayern Monaco

• Salzburg – Liverpool

• Inter – Ajax

• Sporting CP – Juventus



• Chelsea – Lille

• Paris Saint-Germain – Manchester United

a Competições de Go A partir das oitavas de final, será realizada 15-16-22-23 de fevereiro. Estes são de Retorna a8-9-15-16 de março.

a taxa A partir de Quartas de finalE semifinais e Final

e Será realizada na sexta-feira 18 de março. a Conclusão Será realizada no sábado 28 de maio Na Arena Gazprom em São Petersburgo.