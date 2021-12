“O maior erro agora é criticar o Napoli”

uma Radio Mars Ele falou durante o programa “Marty Sport Live”. Antonio Corbo, Jornalista e colunista do La Repubblica: “Na véspera do encontro Benfica x Roma, dei uma entrevista ao Falcao, a Roma está bem e o português não era bom mas o Falcao falava de tradição. Quando se joga contra o Barcelona não se pensa em comprar gente em Janeiro e conseguir Mais forte. Clubes. Continua assim acima da dificuldade. Napoli não fará campanha para Transferências para enfrentar o Barcelona, ​​o cálculo não vale o esforço. Saber que De Laurentiis ao máximo pode fazer um investimento frutífero, mas não vai jogar dinheiro em janeiro De Laurentiis parece mesquinho e pode ser, mas se houver um negócio ele gasta dinheiro, ironicamente ele pode gastar muito no mercado.

Vencimento do formulário? Estou sempre apegado aos fatos. Nas primeiras 8 partidas, o Napoli marcou 24 pontos, que é o máximo possível. Nos nove jogos seguintes ele marcou 12 pontos, apenas metade. Havia uma grande lacuna de desempenho. Foram as ausências ou houve um quadro geral de uma perda de forma? Mas o erro mais dramático é criticar Napoli, que deveria ser estudado. Precisamos entender o que aconteceu e então intervir. Falar apenas sobre lesões e ausências é uma fuga da verdade ”.