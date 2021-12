É um tiroteio da Juventus

O mercado de transferências, o golpe que poderia vir diretamente da Liga dos Campeões está decidido: é um duelo acirrado entre Juventus e Inter

Juventus e Inter Eles ficam cientes dos próximos concorrentes em Liga dos Campeões. Os bianconeri conseguiram vencer o seu grupo – para surpresa de todos – ao derrotar Chelsea Graças ao deslize ‘blues’ no campo Zenit. Por outro lado, ‘Habib’ teve que se contentar com o segundo lugar depois de ser derrotado nas mãos de real Madrid para o Bernabeu.

Hoje, foram organizados sorteios, o que a princípio sorriu para ambas as equipes locais, deixando apenas as duas equipes na corrida. para homens Alegre ter tocado Sporting club portugal, enquanto a equipe irritável tem caçadoAjax. Os oponentes têm armadilhas óbvias, mas isso é possível no papel. Devido a um “problema técnico” (conforme explicado mais tarde porUEFA), No entanto, tudo foi cancelado e repetido. Na segunda volta, chegaram notícias muito ruins para o jogador do Milan, que eventualmente terá que lidar com Liverpool enviar. Em geral, um cenário semelhante para a Juventus, que encontrará um arquivo Villarreal. Existem dois desafios muito emocionantes à espera, com muitos observadores especiais à frente também transferência de mercado.

O mercado de transferências de Juventus e Inter pegou fogo: a greve dos campeões foi resolvida

Como sempre, a Big Ears Cup é um grande show para mostrar suas características e atrair compradores, especialmente da fase de mata-mata e além. Inter Liverpool, Villarreal e Juventus também despertaram muito interesse neste sentido. Entre os ressentidos pelo luxo e novos talentos, há muitos jogadores que poderiam se igualar aos italianos.

Em nossa enquete de hoje em Twitter Sugerimos quatro nomes. Vamos falar sobre origiE Pau TorresE Tsimikas e Gerard Moreno. Para vencer a competição é o zagueiro espanhol com 40% de votos. Imediatamente depois disso, o atacante do “Submarino Amarelo” é posicionado com 36%. Em terceiro lugar está Origi (17%) E por último, na última posição, o lateral “Reds” com extensão 7% de votos. A torcida escolhe Pau Torres, talvez no futuro Juventus e Inter pensem um pouco.