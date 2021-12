Objetivo crítico e zombaria de Norwich

Premier League 2021/2022, Ronaldo arrasta Manchester: gol decisivo e uma zombaria de Norwich

Cristiano Ronaldo, Portugal – Foto Kirill Venediktov – CC-BY-SA-4.0

Cristiano Ronaldo cada vez mais decisivo. O formidável extremo português liderou o seu ataque Manchester United Para ganhar o campo Norwich (0-1), conseguiu converter o pênalti decisivo aos 75 minutos; A determinação gelada da ex-Juventus Lusitnian, para provar o sucesso da medida de base para o resto da temporada demônios vermelhos. O próprio Ronaldo enganou o zagueiro Aarons, levando a uma falta e cobrando o pênalti-chave a 15 minutos do final, que é necessário para abrir um jogo complexo para dizer o mínimo. O Norwich tem sido pró-ativo e bom em campo desde o início da disputa, com várias oportunidades de gols para marcar o desempenho do grupo; A dureza dos anfitriões foi finalmente quebrada apenas por uma mistura de sarcasmo astuto e heróico para Ronaldo, e nunca foi domada. Também digno de nota é o excelente tackle de De Gea ao pôr-do-sol da partida, nos minutos extras para se recuperar aos 90 minutos; Super salvou no placar bem executado pelos jogadores de Capac e Norwich com as mãos nos cabelos no momento do apito triplo. O Manchester United se apega ao poder do Post Ham na área da Liga dos Campeões, enquanto o Norwich fica para trás, mas com honra.