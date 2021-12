Primavera, o placar final do Inter de Gênova 2-2: Casadei e Abiuso não são suficientes

No aquecimento antes do final do jogo, as duas equipes voltam ao vestiário: o jogo começa em poucos minutos.

Por fim, as equipes entraram em campo: Inter com a clássica camisa Nerazzurri e Genoa com a camisa branca fora de casa.

A primeira parte do Inter Genoa acabou aqui: os nerazzurri levam vantagem com Casadei, e o convidado respondeu com Sahli.

As paixões intermináveis ​​entre Inter e Gênova: Os meninos de Chifu foram repelidos por um placar de 2 a 2, no final de uma final emocionante. Para os nerazzurri, desaparece a possibilidade de uma terceira vitória consecutiva no campeonato, o que teria permitido dar mais um salto na classificação. A partida começa com cerca de 40 minutos de atraso devido ao gelo no campo: após um longo exame, o árbitro dá consentimento para jogar. Os convidados começaram bem, mas Inter e Casadei avançaram. Dez minutos depois, o Génova encontrou o justo empate com Sahli. Na segunda parte, os nerazzurri aumentaram a pressão, mas raramente se tornaram perigosos perto de Corsi. A final é brilhante: Abeuso Inter lidera o ataque em meio a protestos de Rosoblu, que reclama de um suposto impedimento, mas um minuto depois Parodi fez o 2-2.

Dia 12 do Campeonato Primavera: Christian Chevaux Inter, após vitórias sobre o Pescara e Nápoles, olhe para o trio hoje contra o Gênova, apenas um ponto atrás dos nerazzurri na classificação e atrás da vitória sobre o Verona. O técnico do Inter sugeriu grande parte do elenco que viu em Madri na terça-feira: a novidade é Botis no gol, Silvestro na lateral-direita, Cescini Muller na sala de controle e Curatolo no ataque (em seu terceiro título consecutivo). O Gênova está com saudades de Besso, maior goleador do torneio com 9 gols. Início às 11.