blucerchiati expulsa o medo, a equipe Sheva cai no fundo – Corriere.it

a partir de Monica Colombo

D’Aversa domina o campo, marcando duas vezes com Gabbiadini e Caputo. rossoblu está com problemas, apenas Salernitana tem menos pontos no momento

você nunca andará sozinho canta 20 mil de âncoras E só Deus sabe de quanto ambas as equipes precisarão Nunca ande sozinho. Gênova porque desde que isso aconteceu Rotação do banco Ele somou um ponto e marcou o único gol ontem, Sampdoria como um veterano de uma semana D’Aversa com uma elegância definida de forma únicaà mercê de alguém Tempestade corporativa. sopra vento norte gelado Génova Como o espectro de Ferrero se estende sobre o estádio: primeiro os Altares escolhem seu desdém, se contendo sem muitos enfeites para exibir a bandeira longe de todos os obstáculos, mas depois à noite o homem Ferrero se levanta do coro … então um chamado nostálgico para aquele que é visto como o único capaz de restaurar a dignidade da sociedade: Luca Vialli marcou um gol para nós.

Haverá todos os indícios de que a equipe de Daversa está fracassando. em vez de, Treinador Samp (que provavelmente teria sido absolvido sem prender o presidente renunciante) Ele esperou apenas 7 minutos antes de ver sua equipe assumir a liderança: um cruzamento foi passado da direita de Candreva e torção de plástico Jabyadini Quem bate no gol muda a velocidade da partida instantaneamente. A Sampdoria tem uma boa posição em campo, com Kole e Yoshida imunes a ataques irrealistas Pandev Ed Ecoban E com a corrente de direita formada por Bereszynski e Candreva em constante pressão oponentes.

Gênova luta para esmagar o jogoDurante todo o primeiro semestre, o Audero ficou ocioso. No segundo tempo, após uma oportunidade perdida de Hernani, Caputo dobrou o gol ao bloquear um chute de Candreva, rejeitado por Sirigu. Pandev terá a chance de cortar o dano pela metade, mas Yoshida se sobrepõe a si mesmo, até que Gabbiadini alcance o trio de fora de zona, graças ao desvio de Vanheusden: primeiro O gol foi anulado por impedimento por Caputo, então, quando o invasor já foi substituído, Var dá consentimento.

Certo, assumiu, pesquisa Genoa Pride Network. Muito ligeiramente, as cabeças Ruspel terminam com uma curva sob a curva, enquanto o assento da Sampdoria comemora. READ Finais imperdíveis

Claro, os problemas corporativos continuam: previsto para 15 de dezembro Reunião de credores da Farvem, uma das empresas do ex-presidente em risco de falência. Espero que o Ferrero tenha assistido à partida, jogado e vencido por ele. ”Gianluca Vidal suspirou no campo. Entretanto ele chegou Participação oficial como diretor do Gênova Johannes SpursVitesse, um talentoso ex-olheiro: 39, alemão, tem experiência no Hoffenheim e no Red Bull Leipzig como o braço direito de Rangnick e Hamburgo. Shiva espera seu nariz: creditado com as descobertas e aprimoramentos de Firmino, Naby Keita e Werner. Para isso, mesmo o menos talentoso de Gênova será suficiente.