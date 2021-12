La Liga: Benzema – Griezmann, Francês Madrid Derby – Esporte

Não haverá confronto com Suarez, que perderá por lesão, para o qual será desafiar todo o gol francês entre Benzema e Griezmann para fazer o derby de Madrid brilhar, a encruzilhada do campeonato La Liga agora fechado para o Barcelona em um sério crise. Mas Ancelotti não ficará fascinado com a prestidigitação de Simeone e o Real pode aumentar a força de fuga após seis vitórias consecutivas e o primeiro lugar na Liga dos Campeões. O único jogador que pode entrar na briga parece ser o Sevilla, após as vicissitudes da Liga dos Campeões, que joga pelo Atlético. A surpresa da temporada é o Betis, comandado por Manuel Pellegrini, reforçado na defesa pela ex-Viola Pezzella, que tem papel central no meio-campo do português William Carvalho e que conta com o espanhol Juanmi e o pensamento francês e brasileiro no ataque. Willian Jose. O Sevilla participará da partida da Liga dos Campeões contra o Real Sociedad. O Barcelona, ​​comandado por Xavi, que sofreu a desgraça de seu rebaixamento à Liga Europeia, joga em Pamplona com o Osasuna.

Imagem do décimo sétimo dia (resultados e classificação)