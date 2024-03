Nardi perde para Paul nas oitavas de final do Indian Wells Championship por 6-4, 6-3

A vitória sobre Novak Djokovic será lembrada para sempre Por Lucas Nardi. A aventura do nativo de Marches em Indian Wells terminou nas oitavas de final Contra o americano Tommy Paul, que terminou a partida com placar de 6-4, 6-3 Em uma hora e 21 minutos, mas nada poderia apagar o resultado contra o número um do mundo e a repentina onda de popularidade que se seguiu.

Uma partida, contra Paul, que Nardi jogou bem E quem viveu momentos importantes, ao contrário do que aconteceu há dois dias, não sorriu de azul, foi punido em O nono game do primeiro set veio de um intervalo que se revelou decisivo Para o número 17 do mundo, cheio de confiança após a vitória em Dallas e a derrota final em Delray Beach para Fritz.

Nardi conquistou o único break point de toda a partida no segundo game do primeiro set, já tendo salvado alguns saques no primeiro round de saque. Mas no segundo set, o intervalo que levou Paul a liderar a partida num terceiro game difícil, veio pela terceira vez.