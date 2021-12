o Nápoles Cálculo dos lesionados dois dias antes do jogo com o Empoli, que decorrerá no domingo, às 18h00. Aqui fica a reportagem de hoje após treino com comunicação sobre Lozano: “Fabien e Koulibaly providenciaram tratamentos e personalidade no ginásio. Os tratamentos de Insigne, Lobotka, Osimhen, Anguissa e pessoal nesta. Pela manhã, Lozano, acompanhado pelo Diretor de Saúde Rafael Canônico, fez exames clínicos e diagnósticos na Clínica Pineta Grande com o Dr. Alfredo Pucciro que Eles deram resultados negativos. O jogador será monitorado nos próximos dias. “

Lozano Ele se machucou ontem, no comunicado que dizia “um monitor para os próximos dias” e, portanto, caminhando para a ausência de Empoli. Ele não deveria estar fazendo isso no domingo também Fabian RuizEle está em grande perigo desde hoje, ele só fez tratamentos e personalidade. distintivo NS Anguissa Eles tentam, mesmo que ainda não tenham se recuperado. Porém, eles têm feito um trabalho pessoal nessa área, além dos tratamentos. Eles ainda estão em péssimo estado, mas ainda têm pelo menos 48 horas para ir ao banco. Como atacante e cobrador de pênaltis, Insigne é o mais “perigoso” do fantasy football e obviamente tem uma reserva 100% segura. Coulibaly retorna em 2022 e ainda é cedo para Osimane.