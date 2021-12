Os nerazzurri eliminados vão para a Liga Europa – Corriere.it

a partir de Alessandro Pucci, enviado para Bergamo

Imediatamente atrás após 3 “A equipe de Gasperini sofre os espanhóis por 70”. A Grande Revolta Final resulta em gols de Malinowski e Zapata, que são insuficientes. The Gods, terceiro do grupo, vai jogar no play-off da Liga Europa

Quando a Atalanta acorda e lembra que não chegou à Champions League por acaso, é tarde demais. O Villarreal já voou e perdeu a qualificação para as oitavas de final. Meia hora de parque de diversões não é suficiente para a turma Gasperini com dois gols, dois líderes de gols e uma trave quebrada.. A partida termina em 3 a 2 para os espanhóis e no final Unai Emery comemora suas quatro na Liga Europa no quadro de avisos e sua reviravolta, que sabe se preparar e viver alguns jogos secos sem a possibilidade de cometer um erro. O resultado foi um duro golpe no coração dos nerazzurri, que esperavam por uma terceira qualificação consecutiva entre os dezesseis melhores da Europa. O aplauso sincero das massas no final consola o espírito atlante, mas não apaga a amargura.

Villarreal marcou depois de menos de três minutos, graças à aventura Danjuma, Aproveite a frequência assassina de Demiral, O próprio holandês assina 3-0 No início do segundo tempo e no meio antes do intervalo também Cápua Deixe uma marca. O Submarino Amarelo joga por uma hora com sabedoria e clareza, quebrando o ritmo do jogo, deixando os adversários tensos com constante perda de tempo e acertando-os com reinicializações perfeitas. Uma estratégia bem pensada e gratificante. Assim, na segunda-feira em Nyon, no sorteio que vai constituir as eliminatórias da mais bela taça, estarão apenas duas equipas italianas, a Juventus entre as cabeças-de-chave e o Inter no segundo pote.

Não é um momento feliz para o nosso futebol se considerarmos que a seleção nacional também terá que seguir as finais da Copa do Mundo no Catar, em março, com um complexo duplo playoff. A Europa é hostil para nós. Duas das quatro equipes qualificadas fazem um equilíbrio modesto. Os britânicos vão em massa: quatro de quatro E não só o Chelsea será classificado. Melhor do que nós também é a Espanha, que, além do Villarreal, colocou as duas equipes de Madrid, Real e Atlético de Madrid, na segunda rodada. Como Itália, França e Portugal. Na Alemanha, existe apenas o Bayern de Munique, que é um dos grandes candidatos. A Juventus, pelo menos, pode esperar um empate tranquilo: O perigo é Messi e Mbappe (também de Donnarumma quando joga …), mas existem muitas oportunidades tentadoras, desde os portugueses, Sporting e Benfica, até ao Salzburgo e ao próprio Villarreal. Nem mesmo o Atlético de Madrid, que foi visto no grupo do Milan e perdeu para os rossoneri, é inédito. Poderia ser pior na internet, que teme um confronto um contra um gigante entre Manchester City, Liverpool, Manchester United e Bayern. O ideal, no papel, seria o francês Lille ou talvez o holandês Ajax.

A amargura pela Atalanta ainda persiste. Gasperini retrata bem o jogo: Começamos muito mal, muito agitados e discretos. Quando nos livramos da pressão, jogamos muito bem. Tarde, entretanto. Os jogadores do Bergamo, que deixaram um playoff da Liga Europa (17-24 de fevereiro), fogem da primeira hora de jogo e acordam quando o Villarreal vai embora. Partimos contra um adversário ao nosso alcance. O treinador também comete erros nas escolhas iniciais: Desgraçadamente Demiral e Pesina ainda estão longe das melhores condições. Na segunda parte, com Malinowski e Morell, outra coisa. O ucraniano faz o primeiro gol e o absoluto Zapata dobra a área e acredita. Mas o milagre não existe. Na quarta-feira a neve parou Atalanta, mas no dia seguinte eles se machucaram.