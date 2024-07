Euro 2024: A primeira semifinal entre Espanha e França, com eliminação de Alemanha e Portugal

A primeira semifinal do Euro 2024 será entre Espanha e França. Os ibéricos venceram a anfitriã Alemanha por 2-1 graças a um golo a dois minutos do final do prolongamento, enquanto os transalpinos venceram Portugal de Cristiano Ronaldo nos grandes penalidades. No sábado, 6 de julho, conheceremos os outros dois semifinalistas que serão eliminados dos jogos entre Inglaterra e Suíça e Holanda e Turquia. A primeira semifinal entre Espanha e França acontecerá na terça-feira, 9 de julho, em Munique, a partida terá início às 21h, e os espanhóis terão que prescindir dos suspensos Le Normand e Carvajal. Ausências pesadas na defesa

Portugal-França 5-3 após 0-0 no tempo normal e prolongamento. João Félix comete um erro, Theo Hernandez não e, aos 120 minutos, os pênaltis dizem a França. Os portugueses vão para casa arrependidos de terem desperdiçado tantas oportunidades de golo. Um problema que os portugueses têm historicamente sofrido. O extremo do Milan, de 11 metros de altura, marcou o pênalti decisivo depois que o atacante do Atlético de Madrid acertou a trave.

Alemanha – Espanha: O grito de Merino aos 118 minutos e assim a equipe do técnico Luis de la Fuente passa. O meio-campista do Real Sociedad marcou o gol decisivo de cabeça na segunda prorrogação. Dani Olmo e Wirtz marcaram os outros dois gols no tempo regulamentar. Os alemães parecem estar em desacordo com o humilde árbitro inglês Taylor, que claramente tem alguns santos no céu na UEFA, dada a sua contínua arbitragem de alto nível. Mantendo as mãos fora da área de Cucurella: Taylor sobrevoou a grande área e o VAR nem o chamou para a tela. Um escândalo, principalmente diante das novas regras do handebol dentro da área.

Nas margens do rio Elba, numa noite fria de verão, os portugueses gritam e os franceses alegram-se. Hamburgo, Volkspark: Os espectadores nunca esquecerão o último jogo de Cristiano Ronaldo no Campeonato da Europa. CR7 foi corrigido e removido do jogo: todos estão correndo, exceto ele. Não poderia ser de outra forma quando ele tinha trinta e nove anos. O mesmo se aplica a Mbappé, que tem apenas 25 anos. A nova contratação do Real Madrid não deixou qualquer impacto no jogo. Não recebido. Deschamps também o substituiu na primeira prorrogação.

Stuttgart entre alemães e espanhóis: tensão, equilíbrio e também muita polêmica por conta de mais uma desgraça para Taylor. Na segunda prorrogação, com o placar em 1 a 1, o terrível apito do árbitro inglês negou o pênalti aos donos da casa: Cucurella, no chute de Musiala, bateu com o braço largo, foi uma verdadeira defesa, mas para Taylor e Farr tudo está bem. Taylor é claramente pró-espanhol, visto que em um episódio semelhante na final da Liga Europa de 2023, ele não marcou pênalti para a Roma contra o Sevilla, que venceu nos pênaltis. Outra página triste: foi a última partida da carreira do herói alemão Toni Kroos, que decidiu se aposentar com apenas 34 anos, tendo conquistado tudo, inclusive a Copa do Mundo e seis títulos da Liga dos Campeões.