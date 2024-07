Criador de jogo e futuro meio-campista. De resto é preciso paciência e… Nico Gonzalez

Editorial de Enzo Boccioni para Violanews. Um mercado completo, com a chegada de dois meio-campistas mas não só. Fique atento também à defesa e ao acordo de Gudmundsson

Como sempre, a Fiorentina surpreende a todos. Há vários dias que se fala de outro invasor (Lucas? Dalinga?)ou atacantes(Gudmundsson? Colbani?) Embora, na realidade, os caras do mercado roxo estejam focados Todos os esforços no meio-campo. Essa deve ser sua próxima compra um jogoO jogador a quem são confiadas as chaves da equipe, os tempos de jogo e outros O meio-campista mais físicoestá fugindo, mas ainda consegue ver o jogo e o cenário.

Palladino tem algumas unidades de referência em mente, nomeadamente 3-4-2-1 e 3-4-3Em ambos os casos, há dois jogadores no meio-campo. Ele permanece na equipe até hoje Mandrágora, Veremos se o treinador quer reciclar Barack para a função interior, e depois os jovens Bianco e Amatucci estarão em análise. Este é claramente o departamento com menos pessoal.

Falei do craque que deveria ser o primeiro arremessador, mas a Fiorentina já tinha acordo há dias Thorstedt Esperando encontrar um ponto de encontro com Sassuolo. Ofertas da Fiorentina Seis milhões mais bônusOs Emilianos pediram nove. As negociações estão acaloradas e podem ocorrer nas próximas horas.

Até a ideia resiste Frankx, Algumas sessões de transferência, mas também aqui a exigência de quinze milhões do Wolfsburgo é Longe das nove e dez sugeridas por Viola. Vranckx é um jogador que também sabe jogar na frente da defesa, é mais flexível e capaz de desempenhar múltiplas funções. Porém, a posição do Brescianini parece fora de alcance, com tanta concorrência, mas deverá sempre sobreviver.

