Cristiano Ronaldo finalizou e arrastou Portugal para baixo. Vamos traçar o triste declínio de Cr7 (que líder ele nunca foi) – MOW

MApesar disso, e apesar da sua óbvia inadequação para competir a níveis tão elevados, CR7 Ele esteve em campo cinco das cinco partidas, com apenas uma substituição (contra a Geórgia), 0 gols no torneio pela primeira vez na carreira (será que ele adicionará esse recorde à lista também?), um pênalti perdido contra a Eslovênia na prorrogação e uma barragem. As cobranças de falta habituais da entrada da área são lançadas no canto ou contra a parede do adversário. Um verdadeiro abuso de posição dominante. Acima de tudo, há uma clara e completa falta de liderança. Porque um verdadeiro líder desfruta do bem coletivo incorporado no coração; Então ele também sabe quando renunciar.

Em vez de CR7, líderNunca foi assim. Ele estava sempre pensando apenas em si mesmo, nos recordes pessoais, nas poses do craque que jogaria em campo e até nas expressões faciais que exibia para a câmera (inclusive as lágrimas), sabendo muito bem que em cada partida havia pelo menos uma câmera fixa nele. Enquanto ele estava no seu melhor, ele ajudou seu time a ganhar alguma coisa. Mas agora que a idade está a cobrar o seu preço, e a habituação ao clima competitivo de um torneio de plástico como o Campeonato Saudita está a tornar a situação competitiva já em declínio ainda mais enferrujada, o antigo rapaz da Madeira é simplesmente o homem extra. Para oponentes.