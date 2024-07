Pecador, o que está acontecendo? Perguntas e respostas sobre como derrotar Yannick

Em Paris foi derrotado por Alcaraz. Em Wimbledon, Medvedev novamente no quinto set. Vamos tentar entender o que está por trás disso e se devemos nos preocupar com os Jogos de Clay de Paris

Paulo Bertolucci 11 de julho – 18h49 – Milão



“As pequenas coisas, em um jogo de tênis que custa caro como a Fórmula 1, precisam ser controladas. Estou falando dos apagões repentinos: os pit breaks, quando chegam, são sempre nos estágios iniciais do set. e nunca na final.” Isso é algo para se prestar atenção: é como se houvesse um certo relaxamento após o término do set, como se ele tivesse se separado um pouco, o que é estranho para um jogador para quem a continuidade mental é uma força muito importante: flexibilidade e diversificações táticas, que às vezes demoram para chegar e muitas vezes ficam na gaveta.

Quando você joga contra Medvedev em um dia em que parece um muro intransponível, contra-ataques e contra-ataques devem ser desencadeados. Eles chegaram, mas num momento em que Sinner estava em apuros e não podia mais permitir longas trocas. Mas foram precisamente esses chutes que também lhe permitiram virar o jogo de cabeça para baixo. No quinto set, ele voltou a bater por trás, bateu na parede e mais uma vez pagou pela folga conquistada no início do set. Ele, assim como sua equipe de especialistas, certamente sabe disso muito bem. Ele também confirmou isso na coletiva de imprensa pós-derrota, ressaltando quantas vezes sofreu uma quebra no quinto set muito cedo e depois lutou para recuperar as forças, acabando por desistir. READ 14' Em 3 meses, titular na final da Copa da Itália: Juventus, cartão Allegri

Nº 1? O clássico contra o Berrettini foi mais pesado

“Não sei quanta pressão extra você pode realmente sofrer quando joga um Grand Slam como número 1. Desde que Sinner alcançou esse objetivo incrível, para ele e para o nosso tênis, ele ganhou um torneio em Halle. É possível que o nocaute tenha aumentado a pressão ou um pouco de tensão, e talvez você tenha visto isso mais na partida contra Matteo Berrettini, foi um clássico muito previsível e uma partida muito difícil de enfrentar logo, no segundo turno Matteo Berrettini também um dos tenistas mais fortes de todos os tempos nos gramados, tem uma espécie de jogo que incomoda muito o Siner, e o mais é que fez uma grande partida. Nesse caso, o Siner sentiu que tinha que vencer a todo custo. e ele fez uma ótima partida. O time foi muito cuidadoso e focado, e ainda venceu três tie-breaks, o que pressionou os nervos e não houve definitivamente um problema com a pressão do jogador número 1 nas quartas. finais, Jannik conheceu um jogador que era o número 1. Foi assim, e ele o conhecia bem, o jogador que atualmente ocupa o 5º lugar no ranking mundial, e já sabia que seria uma partida difícil e equilibrada. sabia, e disse isso na véspera da partida, que Medvedev tomaria contramedidas para interromper sua seqüência de vitórias.

Nocaute às cinco? Sem testes: o vírus voltou a Londres em Paris

“É verdade que Sinner perdeu cinco das últimas seis partidas e chegou ao quinto grupo, mas não adianta experimentar. Estamos falando de um garoto que está prestes a completar 23 anos e conseguiu vencer 42 partidas. Desde o início da temporada joga com Sascha Zverev e Daniil Medvedev tem 28 anos e está em plena maturidade psicológica e física. Outro jogador com quem Sinner perdeu duas vezes no quinto set é Carlos Alcaraz, o competidor espanhol da nova era. fisicamente equipado e, embora seja dois anos mais novo, também está mais preparado para enfrentar uma partida puramente física. Chegou a Paris após duas semanas de inatividade, por isso era bastante lógico que tivesse um problema físico de longa duração. o mesmo poderia acontecer aqui em Wimbledon também, porque Sinner não estava bem, talvez devido a um vírus e também é verdade que ele está no Aberto da Austrália. Jannik venceu aquela partida difícil no quinto set. Ele vinha de duas partidas mortais no anterior. rodadas, e repito, não há nenhum processo a ser feito, mas sim uma avaliação cuidadosa da situação e tomar notas dos detalhes que podem ser melhorados. Ele ainda tem espaço para melhorias, e ele e sua equipe conseguirão chegar ao fundo deste problema também. READ Tênis, Yannick Sener vira a página: uma despedida oficial do técnico Riccardo Piatti. Ele agora será seguido por Simone Fagnozzi

Muitos torneios? Não, ele é jovem e adora brincar.

“O problema da programação e do calendário excessivamente comprimidos é uma discussão que ouvimos e fizemos muitas vezes. Os jogadores têm uma série de torneios obrigatórios, como o Masters 1000, que nos últimos anos têm cada vez mais de duas semanas de duração e obrigam os tenistas a. ficar mais tempo fora, encurtando as semanas de ‘descanso’ e depois… Há os grandes torneios, que também duram duas semanas, mas na idade de Jannik ainda é cedo para pegar a tesoura e reduzir o número de partidas em uma temporada do Tirol do Sul Na minha opinião, o planejamento foi perfeito: os jogadores de ponta começam a reduzir o número de partidas durante o ano quando chegam aos 28 ou 29 anos e têm que desacelerar para manter a forma e assim prolongar a carreira hoje. , mas Sinner ainda é jovem, então, em coordenação com seus treinadores Simone Vagnozzi e Darren Cahill, ele jogou tudo o que tinha para jogar, devendo também cumprir os seguintes compromissos de “As Olimpíadas até o final da temporada. ele já repetiu muitas vezes, Sinner adora jogar tênis, e sua vida, seu trabalho e seu entretenimento, a competição não o incomoda, é uma das coisas mais motivadoras para ele, acho que a gestão tem sido perfeita até agora. “