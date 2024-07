CR7 no último grande torneio da carreira?

A jornada de Portugal até ao Euro 2024 terminou nos quartos-de-final: Nos pênaltis, após o final do tempo regulamentar e da prorrogação 0-0, França vence. O erro de João Félix foi fatal, pois ele acertou a trave e foi condenadoEliminar Cristiano Ronaldo E camaradas. O CR7 está localizado precisamente no centro da análise, porque Este Campeonato da Europa poderia ter sido a última grande competição internacional da sua carreira. Já nesta revisão continental, as limitações físicas do jogador de 39 anos tornaram-se evidentes, embora o seu carisma e liderança tenham permanecido totalmente intactos, como comprova a final frente à Eslovénia, na qual voltou a aparecer em campo. Uma vaga na loteria final e um gol após perder um pênalti na prorrogação. Em suma, o futuro de Cristiano Ronaldo com a selecção nacional será um dos grandes temas nas próximas horas e semanas, senão meses: por outro lado, Estamos a apenas dois anos da Copa do Mundo no México, e a sugestão de terminar o torneio aos 41 anos é certamente forte.

Falando em lendas portuguesas, é impossível não mencioná-las PimentaAos 41 anos participou num Campeonato da Europa ao mais alto nível, o que mais uma vez confirma que foi e continua a ser um grande atleta. Defesa do Porto, que ainda não resolveu as suas reservas sobre a reforma Ele deixou o campo em lágrimas: Um sinal de despedida da seleção ou mesmo do futebol, ou o ex-jogador do Real Madrid decidirá continuar?