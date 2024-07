Sessão matinal, Osimhen está lá. Primeiros testes técnicos táticos e corridas exaustivas

Por Antonio Noto

fonte: Da DiMaro, Antonio Noto, Francesco Carbone e Pierpaolo Matrone

11.08 – Aqui termina o primeiro treino da manhã. Após a parte técnica tática inicial, um fantástico trabalho de cross-country para os azzurri que terminaram o treino exaustos. O compromisso é esta tarde com uma sessão da tarde. Fique conectado com Tuttonapoli para atualizações.

11.05 – Começam os exercícios de alongamento.

11.01 – A corrida finalmente acabou e alguns jogadores da Azzurri foram destruídos no chão, incluindo o novo contratado Rafa Marin.

10h47 – A cansativa corrida de cross-country continua à margem e alguns jogadores da Azzurra estão passando por dificuldades. Corrida sem fim para a Azzurri Dois minutos após o término dos acréscimos, a corrida recomeça.

10.22 – Corrida de cross country onde os Azzurri correm em pequenos grupos à margem.

10.18 – A sessão técnica tática terminou.

9,52 – Primeiros testes táticos. Conte forma duas equipes de nove jogadores em 3-4-2 nos dois lados do campo. Construindo com primeiros toques entre formas e fechando no alvo. Em uma das equipes: Rafa Marin, Rahmani, Juan Jesus; Politano (Masucci), Anguissa, Cajusti, Spinazzola (Lindstrom); Osimhen, Simon.

9h37 – Exercícios com bola para os Azzurri utilizando o mini gol.

9h32 -Osimhen também participa dos treinos, depois do jovem Lesão no pé esquerdo ontem É presença habitual em campo.

9h31 – Inicie um exercício de aquecimento para reenergizar os músculos.

9h30 – A sessão de treinamento matinal começa. Depois do calor extremo de ontem, choveu em Dimaro.

Amigos do Totonapoli, bom dia e sejam bem-vindos à transcrição ao vivo do treino da manhã do segundo dia de treinos no Dimaro Vulgarida. Depois da primeira prova de ontem, a equipe do Napoli comandada por Antonio Conte volta a treinar no Estádio Carciato. A equipe realizará hoje um treino duplo, com previsão de entrada em campo às 9h30 para o treino, que terminará às 12h.