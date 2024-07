Baruto Goes Wild, Portugal Co

Itália qualificou-se para as meias-finais do Campeonato da Europa de Sub-22 Voleibol masculino, atualmente disputado em Apeldoorn (Holanda). Nossa seleção nacional tem isso Portugal foi derrotado por 3-1 (25-17; 25-27; 25-18; 25-21) Na última partida do grupo, conseguiu compensar a derrota sofrida ontem contra a França e fechar o grupo na segunda colocação da classificação, atrás do Francês.

Os filhos do técnico Vincenzo Vanezza voltarão a campo Sábado, 13 de julho (15h00) para enfrentar a Polônia (Ficaram invictos no outro grupo, pois não perderam nenhum grupo) no confronto direto que permitirá o acesso à fase final da prova da categoria continental, que será realizada no dia seguinte contra o vencedor de França e Bulgária.

Depois de dominar o primeiro set, os azzurri sofreram uma descida no segundo tempo e foram ultrapassados. Empatada (1-1) e com grande pressão, a Itália não perdeu o foco e controlou as duas partes seguintes, pelo que mereceu passar à próxima eliminatória e a possibilidade de continuar a sua aventura.

Excelente desempenho pelo contrário Tomás Barotto (27 pontos), e a equipe Spikers também marcou dois dígitos Mattia Orioli (18)e Ricardo Ervolino (13), 8 pontos para capitão Filippo Bartolucci Cercando-o no meio Mattia Escher (7) Sob supervisão Alessandro Vaneza.