Itália Feminina – Qualificação Europeia 0-0 com a Holanda

A 90 minutos do final das eliminatórias de quatro seleções, a Itália ainda é dona do seu próprio destino. O resultado de 0 a 0 contra a Holanda, contra o Sittard 9000, não altera a classificação. Aliás, à tarde, Finlândia e Noruega também terminaram o jogo em Turku com empate (1-1). Os italianos ainda ocupam o terceiro lugar no saldo de gols, mas a classificação para o Campeonato Europeu Suíço de 2025 sem passar pelas eliminatórias de outono (reservadas para os terceiros e quartos colocados) seria suficiente para vencer a Finlândia na terça-feira, em Bolzano. Porém, em caso de empate, temos de torcer para que a Noruega e a Holanda – em campo ao mesmo tempo, às 19h00 – não façam o mesmo, ou pelo menos que a Noruega não ganhe. No geral, esta extraordinária viagem à Holanda em Julho passado terminou com um resultado justo, porque a Itália mereceu abrir o marcador na primeira parte, tal como a Oranje fez na segunda. No entanto, ainda havia uma bola de mão suspeita de Spitz a um quarto de hora do fim (em teoria, não muito longe do toque de Cucurella contra a Alemanha…) pela qual o banco italiano correu para o campo em protesto. Porém, aqui não há sequer VAR a que recorrer.

Quais são as chances? – O primeiro tempo, que começou de forma alarmante (aos seis minutos Lenzini defendeu uma bola defensiva diagonal de Bernstein, seu ex-companheiro de Juventus), terminou com um empate em 0 a 0, disputado para os italianos. E também porque a defesa holandesa é geralmente alta e alegre, a ponto de sofrer a bola entre o meio-campo e as alas: a Itália marcou dois golos em dois minutos, com Giacinti (27′) a ter o azar de chegar ao remate. Esquerda (pé não preferido) e depois com Giuliano, expulso por Bonanci aos 29 minutos mas hipnotizado por Kop, novamente entre os postes no lugar do lesionado Van Domselaar. Pouco antes do intervalo, a Itália voltou a estar perto com um cabeceamento de Bonanci na cobrança de escanteio, que foi defendido em linha pelo retorno de Miedema – que se transferiu do Arsenal para o Manchester City neste verão – em uma versão de campeã em exercício (pelo seu 95º gol pelo O time). Time nacional). Mais uma vez, os italianos carecem de astúcia e precisão na baliza adversária.