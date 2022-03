Carlos Sainz Jr. Ataca a FIA em Jeddah

Em uma corrida onde o impensável aconteceu começando com treinos livres em uma das pistas mais perigosas, pense em um acidente. Mick Schumacher No Q2 ou em um duelo incrível Verstappen-LeclercHá também espaço para uma polêmica desobstruída que o segundo levantou para a Ferrari, Carlos Sainz Jr..

Em um fim de semana em que os pilotos disputaram o campeonato mundial na polêmica pista de Jeddah, eles perderam a liderança por 25.000 e arrebataram o título de Gigante Red Bull, Muito rápido. No entanto, a Ferrari está lá e excita as massas de uma forma que não acontecia há algum tempo.

A polêmica de Carlos Sainz com a FIA

Estávamos falando de uma frase que se refere a certas decisões que não são totalmente compartilhadas. Carlos SainzTerceiro no pódio, o protagonista estava em um episódio que saiu dos boxes após o primeiro safety car um tanto polêmico.

Na verdade, o piloto saiu de trás Sérgio Pérez, o que não lhe deu o direito de passagem, já que o espanhol cruzou a linha primeiro fora do pit lane. Assim, o mexicano devolveu a posição ao piloto da Ferrari, mas apenas quando a corrida recomeçou e não sob o safety car:

“Eu tive azar com Perez – deixe claro Carlos Sainz Após o final do Grande Prêmio – mas regras são regras, eu estava na frente e essa foi a minha atitude. Precisamos entender por que a FIA às vezes faz essas coisas que ninguém entende. Eles simplesmente tiveram que me deixar passar, então eu poderia ter lutado para reiniciar Verstappen E a Pérez Comigo. Esses são problemas da Fórmula 1 e ainda temos que corrigi-los”, as palavras do piloto dirigidas à FIA.

A rede criminosa disputada por Sainz e Binotto

“Depois do Vitual Safety Car, os Red Bulls conseguiram encontrar melhor velocidade arrefecendo os pneus e colocando muita pressão sobre nós. Eles foram um pouco mais rápidos do que nós: foi uma corrida apertada, e esses detalhes são o que torna o Claro que eles foram mais rápidos na reta e nós fomos mais rápidos nas curvas. Talvez precisemos encontrar um equilíbrio melhor, porque quando chega a hora de lutar na corrida, vemos que eles têm uma pequena vantagem.”

No entanto, a controvérsia não paira sobre o desempenho do novo monolugar projetado por Maranello e desenvolvido pelo chefe da Ferrari. Mattia BinottoE a O que apontou o que aconteceu da mesma forma. Na segunda corrida da Copa do Mundo de 2022, Sains Houve uma sensação de re-ênfase no crescimento e progressão da nova Ferrari e o desafio Verstappen:

Esta corrida foi um avanço sobre o Bahrein. Ainda temos décimos para encontrar, e eu chego lá. Depois do safety car, a Red Bull encontrou mais velocidade e provavelmente foi mais rápido que nós. Certamente eles foram mais rápidos nas retas e nós fomos mais rápidos nas curvas”, sua breve análise.

Sainz está sob investigação da FIA

lá FIA Ele investigou o comportamento de alguns pilotos sob o sistema de bandeira amarela dupla: Sainz, Perez e Magnussen Eles se viram sob investigação devido à velocidade em que foram mantidos sob o sistema de bandeira amarela dupla. Cerca de uma hora e meia após o final da corrida, o comunicado de imprensa da FIA, que anunciou a sua decisão: Sem penalizações para os pilotos sob investigação, portanto, o terceiro lugar foi confirmado para o Sains.

Virgílio Esporte