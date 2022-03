Lewandowski e Ibrahimovic jogam na Copa do Mundo

Só vai sobrar um! Na terça-feira à noite, o cutelo Robert Lewandowski ou Zlatan Ibrahimovic marcam na final do Qatar 22. O jogo entre Polónia e Suécia é o ponto alto das datas europeias a caminho do Mundial, até porque Portugal não o terá. O último adversário é a Itália, mas a Macedônia do Norte. Para Ibrahimovic, esta é, sem dúvida, a última chance de participar da final mundial. O sueco, aos 41 anos, ainda está em perfeita forma, mas é difícil pensar que estará presente na versão norte-americana em quatro anos (Canadá, Estados Unidos e México). Lewandowski é oito anos mais novo que seu rival, mas mesmo para ele, é muito aventureiro supor que ele está na Copa do Mundo de 2026.

O atacante do Bayern de Munique sofreu um problema no joelho na semana passada e, portanto, seguiu um programa de treinamento ‘leve’. Mas desde domingo ele está de volta ao grupo e deve estar pronto para o desafio. Ele certamente está em melhor forma do que o atacante do Milan: lesionado no início e depois rebaixado para o banco, Ibra nunca joga pelos rossoneri desde meados de janeiro. Além disso, no primeiro play-off que a Suécia venceu por 1 a 0 contra a República Tcheca, ele foi desclassificado.

Antes da Copa do Mundo de 2018, Ibrahimovic afirmou que “uma Copa do Mundo sem agulha não é uma Copa do Mundo” (ele não foi selecionado), enquanto há poucos dias se sagrou campeão por outra de suas versões, declarando “vou” manter jogando até que chegue alguém melhor do que eu.” Mas o técnico sueco Jan Andersson o colocou de pé: “Para nós, Ibrahimovic é uma arma importante, mas ele não pode ficar em campo durante toda a partida. nas pernas, mas é difícil saber quantos minutos estão nas pernas. Ele não estará no time titular, mesmo que seja muito provável que ele entre em campo mais cedo ou mais tarde.”

Na outra semifinal, Portugal e Macedônia do Norte se enfrentam, e os Lusitanias são claramente os favoritos à vitória, mas certamente estão atentos à surpreendente vitória da Macedônia sobre a Itália. Por outro lado, o País de Gales permanecerá no limbo, à espera de saber o nome do outro finalista: Escócia – Ucrânia, aliás, adiado devido à guerra.

Portugal – Macedónia do Norte e Polónia – Suécia arranca às 20h45, a primeira no Porto, a segunda em Chorzo.