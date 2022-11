Poderia realmente ser o ano do Scudetto

A equipe de Spalletti salta para o topo da classificação sem Kvaratskhelia e com recordes: agora os Azzurri são ótimos mesmo com os pequenos

10 vitórias consecutivas, 8 pontos no segundo lugar da classificação, sem derrotas e o melhor ataque do campeonato com 34 golos, 5 desempate por grandes penalidades e golos marcados com jogadores substituídos nas primeiras cinco ligas europeias (9) . números Nápoles A partir de Luciano Spalletti É impressionante e por si só seria suficiente para apontar o blues como um favorito natural para as corridas Escudetemas depois Maradona x Empoli Há indicações claras de que esta temporada pode realmente ser uma boa opção para o Napoli.

Pela segunda vez consecutiva, o Napoli jogou sem ele Kvaratskelia E eles voltam com os três pontos e essas vitórias sobre o Empoli (que no ano passado puseram fim aos sonhos italianos da Azzurra com uma virada sensacional) são talvez ainda mais importantes porque até agora são os únicos outros em campo no caminho de frenagem quase pura. Os Blues chegaram contra outro jogador júnior, Lecce, em uma partida muito semelhante à partida de ontem, com os Blues lutando para se destacar.

Depois veio o rigor (“Regorino” como alguns o definiram), mas Spalletti depois da corrida Certifique-se de que o alvo virá de qualquer maneira Porque esta equipa tem agora apenas alguns pontos e mostrou mais uma vez que tem recursos de grande qualidade no banco: “Isso torna-se a solução para tudo – explicou o treinador – esta rotação torna-se fundamental. somando as qualidades de 11 jogadores. Não sei mais como dizer.”

“Assim, as equipes que querem os três pontos vencem‘, o técnico repetiu e ecoou de volta para ele também raspaduri: “A mentalidade em que estamos a trabalhar deu-nos uma ajuda. Vencer dá-nos entusiasmo e vontade de trabalhar. Reiniciamos tudo depois de cada jogo, recomeçamos todas as vezes e isso compensa.” O Napoli, que está jogando muito bem e também fascinado pela Europa, mudou sua mentalidade e agora está ótimo mesmo com os pequenos, chega ao ponto de parada na liderança e voa para o Scudetto.

Claro, longo o mundo parou Ele é um grande desconhecido, mas Spalletti não tem medo disso porque o Napoli vai mandar alguns jogadores para o Catar (talvez 5), os outros terão tempo de separá-los um pouco e o treinador terá muito o que trabalhar com um semi -esquadrão completo e de certa forma a repetir a preparação do início do ano que levou ao arranque de O veloz inimigo do Azure. “A estrada é longa e há muitas armadilhas‘, mas isso também pode ser outro sinal…



Veja também



Nápoles

Nápoles, Spalletti: “Uma virada chave para vencer. Scudetto? Longo caminho…”