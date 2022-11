Villaverla. Adeus Jimmy Coltrow, bom esportista para todos

Março será diferente do Risorgive que começará no próximo dia 18 de dezembro nas ruas de Novoledo e Villaverla.

Ele fará falta, Gian-Emilio Coultro – a todos Jimmy – que faleceu hoje aos 73 anos cercado pelo carinho de muitos que não o amaram por acaso.

O grande e generoso coração do GS Presidente Villaverla, infelizmente doente por algum tempo até o triste fim: sempre a espinha dorsal da vida social e esportiva do país, mesmo que Gimmy seja pouco conhecido e apreciado em toda a província e não. solidão.

Membro do Conselho Distrital e Vice-Presidente, bem como Prefeito de Federcaccia de 1982 a 2001, e Presidente Distrital e Delegado Nacional da organização ambiental sem fins lucrativos Ekoclub de 1986 a 2001, Gimmy adorava esportes em todas as suas disciplinas.

Esporte inclusivo e acolhedor, com foco no mundo da deficiência e no mundo dos mais jovens: Estrela de Bronze por mérito esportivo premiada pelo CONI em 2015, desde 1983 como Presidente GS Villaverla organizou muitos eventos de ciclismo de sucesso, incluindo, no último mandato , Memorial Valter Corradin, prova internacional em 2019 e prova nacional em 2021 e 2022 dedicada aos atletas paralímpicos.

Mas muitos outros eventos sempre muito populares são imaginados e nutridos com enorme paixão e senso de responsabilidade pela Coltro: a ‘pista curta’ e a corrida noturna para ficar apenas no verão.

Faltaria ser um ponto de referência e também pode ser entendido nas palavras adoráveis ​​e comoventes do prefeito Enrico de Perón: “Gimmy sempre esteve na vanguarda da organização de inúmeros eventos, envolvendo e orientando com maestria os muitos voluntários que o acompanharam em seu ‘aventuras’” Sinceros agradecimentos em nome de Villaverla a todos.”

Por AltoVicentinOnline Editorial Board

