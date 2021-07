Gigio Donnarumma salvo da Bola de Ouro | Notícias

Agora dê a ele um arquivo A bola dourada. Não é uma provocação, Gigio Donnarumma Com suas carreiras, ele foi o herói deste europeu E por ter sido o melhor jogador do torneio, merece o maior reconhecimento pessoal. As mãos de ouro que levaram a Itália à vitória foram decisivas quando Moratti, Sancho e Saka foram apresentados de seus lugares. Três pênaltis idênticos sentidos pelo goleiro da seleção nacional e a euforia entraram na Azzurra.

Vencer não será fácil porque ao mesmo tempo Messi levantou a Copa América para o céu e porque apenas um goleiro na história a trouxe para casa, o russo Lev Yashin em 1963. Donnarumma foi o campeão absoluto da Itália neste Campeonato Europeu com o Super Intervenções como as do Schwab no segundo turno, ou do Lukaku e De Bruyne contra a Bélgica até a disputa de pênaltis contra a Espanha e a Inglaterra, onde subiu à presidência. Quatro gols sempre admitidos inocentes

Além disso, neste torneio ele também superou o recorde de 1.168 minutos consecutivos sem perder de Dino Zoff. A equipa de 1999 afirmou recentemente em entrevista que tem entre os seus golos a Bola de Ouro e agora já existem todas as condições para escolher o melhor jogador do Mundo. Uma oportunidade a não perder, mesmo com a camisa do Paris Saint-Germain. O time que ele jogará depois de ter escolhido deixar o Milan e estava cheio de críticas. No entanto, Jijiu silenciou todos ao salvá-lo.