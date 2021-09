SBK, Tito Lace em Portimão com Ninja Puccetti

Lucas Mahias içou a bandeira branca em JerezNão participando de ambas as corridas SBK jogou na Andaluzia. O francês, depois de se machucar, passar por uma cirurgia e voltar à pista, continua lutando. Portanto, para recuperar a forma física e a velocidade ideais, ele decidiu parar.

Mãe Portimão virando a esquina. O Circuito do Algarve acolhe a última etapa europeia da temporada e a Team Puccetti Racing necessita de informações correctas. Aqui, então, está o “convite” Tito RabatO espanhol foi flagrado com Ducati Barni até Magny-Cours.

Houve um divórcio entre as duas partes. O V4 R subiu Samuel Cavalieri, enquanto o ex-Campeão do Mundo de Moto2 continuou a treinar, mas fora do circuito do Campeonato do Mundo. Alternativamente, pode fazer parte da disputa em Portugal: “Eu estou realmente feliz – As palavras do Barcelona de 32 anos – Porque Manuel Puccitti e sua equipe estão me dando uma grande oportunidade. Farei o meu melhor para satisfazê-los e farei o meu melhor em todas as fases do negócio ”.

caminho conhecido





Para Titone, será necessário conhecer o ninja, que é muito diferente da Ducati. No entanto, o caminho já é conhecido por ele: “Sim – confirmação – Corra com o MotoGP. Amo Portimão e vou beneficiar da experiência adquirida nesta área. Mal posso esperar para começar, quero mostrar meu potencial. “

Bochetti também está ansioso por isso. Aqui está o diretor da Emilia: “Dou as boas-vindas a Petto com entusiasmo – biblioteca Saber que podemos fazer um bom trabalho juntos. Infelizmente, Lucas Mahias tem problemas físicos que precisam ser resolvidos e precisam se recuperar, mas estamos ansiosos para vê-lo em breve. Entretanto, pretende-se alcançar bons resultados com Rabat em Portimão. ”