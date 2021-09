Milan x Atlético, times oficiais: de Tonali e Giroud, Rebek de 1 ‘. Griezmann também saiu

o Milão Ele retorna de San Siro e de onde deixou a Liga dos Campeões. O segundo dia da fase de grupos colocará os rossoneri contra uma equipeAtletico Madrid, a última equipe a eliminar Satanás Da Europa em 2014. O desafio a seguir: A equipe Pioli chegou com boa saúde, enquanto Chulo Novidade desde a derrota repentina no campeonato contra o Alavés. Início às 21.

Stefano Pioli Ele tem que dispensar líderes como Kiar e Ibrahimovic. O avançado escolhido é Ante Rebek, com Giroud a partir do banco; Na defesa, o capitão Romagnoli está do lado de Tomori, no meio-campo está Bennacer e não Tonali com Casey.

Diego simeone Deixar no banco pequeno demônio Griezmann: Com Suarez, que não marca nenhum gol na Liga dos Campeões desde 2015, está a Coréia. A formação defensiva de três jogadores confirmou que Jimenez está a substituir o castigado Savic. Kondogbia preferiu Lemar e Koke a De Paul entre eles.

Milão (4-2-3-1): Mignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Casey, Ben-Nasser; Saelemaekers, Abraham Diaz, Liao; Rebek. Treinador: Stefano Pioli.

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Jimenez, Hermoso, Felipe; Trippier, Koke, Llorente, Kone, Carrasco; Correa, Suarez. Alienador: Diego Simeone.