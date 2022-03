Rui Costa tem 50 anos e Florença não se esqueceu – desporto

FLORENÇA, 27 de março de 2022 – Apaixonou Florença, e depois Portugal e toda a Itália, tornando-se colunista de cada uma das três equipas pelas quais vestiu as camisolas. Manuel Rui Costa sempre foi um “Os crentes” com pés de veludo, capaz de encantar e extrair ajudas de redundância do cilindro. Benfica, Fiorentina e Milan vão guardar memória indelével Maestro, que completa 50 anos nesta terça-feira, 29 de março.

Três fases marcadas O crescimento de um homem e jogador de futebol Rui Costa, começando pelo Benfica, onde passou toda a sua equipa de juniores, depois estreando-se em Portugal (um ano depois emprestado ao Fafe, na segunda série) e deslanchou definitivamente. Rui Costa, que na verdade fez Eusébio se apaixonar por ele numa audição quando era tão jovem, que está gravado com ele desde os nove anos, provavelmente ficará lá para sempre. Mas o destino do craque nascido em 1972 sempre esteve ligado às dificuldades econômicas dos clubes de seu coração. Em 1994, os Lusitanos tiveram de ganhar dinheiro, aparentemente 9 bilhões para o Barcelona (O futebolista anunciou que deu entrevistas e apareceu com a camisa do Blaugrana) Mas o novo presidente, Damásio, elevou o pedido para 11.

A porta fecha-se e a porta abre-se, a recém-promovida Fiorentina encanta o Benfica e dá pessoas roxas Um dos símbolos mais importantes da história do clube. Camisa nº 10, concordando com outra lenda como Batistuta e depois a banda também capitão Após a despedida do Rei Leão.

Serão sete temporadas de paixão com Viola e um relacionamento romântico construído com os fãs, que ele mesmo prefere dia após dia. Roy estacionou em frente ao Bar Marisa, ponto de encontro dos torcedores perto do Franchi, para sentir o calor deles ao final do treino. Portanto, mesmo assim, como aconteceu no Benfica, a bem dos cofres do seu clube, Manuel deve diga adeus. É verão de 2001, a saudação portuguesa Fiorentina Duas vitórias na Copa da Itália é um SupercopaInfelizmente, ninguém foi trazido para Florença Campeonato Históricotalvez o único da carreira com aquele Europeu que desapareceu em casa na final frente à Grécia em 2004. Porque, de facto, a nível de clubes ganhou tudo: Parma e Lazio avançaram, mas Rui Costa quer o título do Milan Terimque já havia trabalhado com ele na Fiorentina.

O acordo parece fracassar, Berlusconi (então primeiro-ministro) acha impopular gastar uma quantia semelhante em um jogador de futebol, mas está convencido: 85 bilhões de liras roxas antigas para o que restaA compra mais cara de Satanás Sob sua gestão e dedicação final com Ancelotti Scudetto, Copa da Itália, Liga dos Campeões e Supercopa da Europa, com assistências para o golo decisivo de Shevchenko contra o Porto. Mais cinco temporadas tão profissionalmente e de tirar o fôlego jogadas antes sair da Itália E de volta ao primeiro amor, Benfica, para concluir carreira como jogador Em 2008, mas não no mundo do futebol. No mesmo ano tornou-se gerente de esportes Dos Lusitanos e de 2021 até Presidente Para fechar o círculo da maneira mais bonita.