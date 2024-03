Judo, Grande Prémio de Portugal: duas medalhas de ouro para o Uzbequistão

Dilchudbek Baratov e Diora Kelderova fizeram as cores vitoriosas do Uzbequistão no primeiro dia do Grande Prémio de Judo de Portugal

Anúncio Odefelas, a poucos quilómetros de Lisboa, alberga Grande Prémio de Portugal de Judoo primeiro evento 2024 Do World Judo Tour, onde os melhores judocas do mundo se reúnem neste fim de semana em busca da glória. Na categoria -48kg Foi um encontro totalmente japonês, com dois campeões mundiais juniores. E ele foi o vencedor Yoshioka Com waza-ari na pontuação de ouro. Não é só sobre ele Primeiro ouro, no entanto Também sua primeira medalha em Grande Prêmio. Almaz AlsinofO CEO do Harvest Group, parceiro da Federação Internacional de Judô, entregou as medalhas. Na categoria masculina -60kg, Dilchudbek Baratov, do Uzbequistão, conquistou a medalha de ouro com a habilidade de Waz Ari. O prêmio foi entregue por Mohamed Merija, Diretor de Educação e Treinamento da Federação Internacional de Judô. Na final feminina -52kgdiora uzbeque Keldyurova Ela alcançou uma vitória extraordinária, conquistando a medalha de ouro nos primeiros 30 segundos: a virada impressionante de Joji Gatami forçou seu oponente a se submeter e permitiu que ela vencesse Primeiro grande prêmioAlém de sua impressionante coleção de medalhas! O prêmio foi entregue por Armen Bagdasarov, Diretor de Árbitros da Federação Internacional de Judô. Na final masculina -66kgex-campeão mundial Iago Abouladze Ele ganhou a medalha de ouro. Depois de uma partida equilibrada e difícil, Abu Ladze conseguiu fazer uma mudança de rumo impressionante, marcando o gol ministerial no placar de ouro e garantindo a vitória! As medalhas foram entregues por Nicola Messner, Diretora de Mídia e Departamento de Judô pela Paz, Federação Internacional de Judô. READ Palavras de De Laurentiis Na categoria feminina -57kg, Ei Mimi Ele mostrou suas excelentes habilidades largando waza-ari e depois pegando waza-ari-awasete-ippon! Mais uma medalha para sua coleção e um ótimo início de 2024. A medalha de ouro foi entregue por Giuseppe Maddalone, Supervisor da IJF e Campeão Olímpico. Por fim, espaço para algumas técnicas que foram então demonstradas pelos judocas portugueses: Uma Exibições Emocionante para muitos fãs presentes. Este foi apenas o primeiro dia do Grande Prémio de Portugal. Amanhã voltaremos OdéfilasUma cidade que abraça a beleza, a história e a diversidade deste país excepcional. Este fim de semana também é o coração dele Judo internacional.

