Datas, programa, horas do dia, onde decorre – OA Sport

Na temporada de 2022, o Campeonato Europeu de Ciclismo de Estrada será dividido em dois eventos distintos, um para as classes de elite e outro onde serão realizadas as corridas para as classes júnior e sub-23.

As corridas de elite do Campeonato Europeu de 2022 serão realizadas em Munique. Pela segunda vez, depois de Glasgow 2018, o campeonato continental sobre duas rodas será “sediado” pelo evento poliesportivo já na sua segunda edição, com 35 títulos europeus atribuídos em 13 modalidades diferentes. Os eventos terão início no dia 14 de agosto com a prova de estrada masculina, que terá início em Murnau am Staffelsee, Chegar à capital bávara após uma trilha de 207,9 quilômetros que, como de costume, deve premiar as rodas rápidas. 17 de agosto será o dia dos contra-relógio. Teste os homens e mulheres que compartilharão a estrada, a 24 km de distância, na cidade de Fürstenfeldbruck, perto de Munique. A prova que fechará o calendário do ciclismo será a Women’s Line Experience, marcada para 21 de agosto, em uma pista de 128,3 km.

Para juniores e menores de 23 anos, a UEC (Union Européenne de Cyclisme) organizou um evento inteiramente dedicado a jovens atletas, que será realizado Entre 7 e 10 de julho em Anadia, Portugal. O primeiro dia de competição será dedicado a contra-relógio para as atuais quatro categorias, Juniores Masculino e Feminino, Sub-23 Masculino e Feminino. depois de um dia de folga, As corridas serão retomadas em 9 de agosto, com testes online para juniores masculinos e femininos sub-23, enquanto os sub-23 masculinos e juniores femininos terão seus testes online em 10 de agosto., no final do evento.

Abaixo está o programa detalhado das competições Ciclismo de estrada no Campeonato Europeu de 2022 e os deuses 2022 Campeonato Europeu de Ciclismo de Estrada Sub-23 (horários a anunciar).

Ciclismo de Estrada – Campeonato Europeu de Mônaco 2022

Domingo, 14 de agosto de 2022:

10:15 Teste Online – Elite Masculino

Quarta-feira, 17 de agosto de 2022:

14:00 Tempo de teste – Elite Feminina

17:30 Tempo de teste – Elite masculino

Domingo, 21 de agosto de 2022:

11:30 Corrida – Elite Feminina

Campeonato Europeu de Ciclismo de Estrada 2022 Júnior / Sub 23

Quinta-feira, 7 de julho de 2022:

Tempo de Prova – Mulheres Pequenas

Tempo de teste – homenzinhos

Contra-relógio – Feminino com menos de 23 anos

Tempo de teste – Homens com menos de 23 anos

Sábado, 9 de julho de 2022:

Teste Online – Rapazes

Teste online – mulheres com menos de 23 anos

Domingo, 10 de julho de 2022:

Teste Online – Juvenis Femininos

Teste Online – Homens Menores de 23 anos

