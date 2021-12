Napoli pede Tuanzebe ao Manchester United! os detalhes

Atualização às 14h15 – Como já circulou nessas horas, o Nápoles exigindo informações Axel Tanzobi, o defensor inglês deVilla Aston Mas é propriedade Manchester United.

Clube Aurelio de Laurentiis – Reportagem do jornalista Gianluca Di Marzio Sky Sports – Interessado no jogador e Ele iniciou contatos com os Red Devils Para entender se existe a possibilidade de mudar de um empréstimo para outro. NápolesNa verdade, ele está esperando para saber se pode comprá-lo empréstimo com direito de resgate.

8,45,00 em bruto – a mercado de transferência de inverno Prestes a ir ao ar. Durante janeiro, a administração de Nápoles não realizará grandes operações mercado, mas definitivamente comprarei um zagueiro central. com venda Costas Manolas Para o Olympiacos e partir Coulibaly Na Copa da África, é preciso dar um impulso na defesa. Spalletti gostaria de tê-lo o mais rápido possível, porque agora só pode contar com ele Amir Rahmani e Juan Jesus.

Axel Tuanzebe Nápoles

Edição de hoje de Corriere dello Sport Ele avaliou o caso do defesa-central. Além dos nomes já conhecidos Nicolo Casal Del Verona E Attila Szalay Do Fenerbahçe, Nápoles também está na trilha Axel TuanzebeO defesa do Manchester United está atualmente emprestado ao Aston Villa.

A administração da Azzurri quer fechar uma operação “ao estilo Anguissa” e o Manchester está disposto a vender o defensor em empréstimo seco Ou com direito de resgate, no máximo (não a obrigação).

O obstáculo a ser superado reside no fato de que o jogador agora está emprestado aVilla Aston. No entanto, o técnico Steven Gerrard não o considera um jogador-chave em sua defesa: 9 aparições apenas Na Premier League para ele desde o início da temporada.