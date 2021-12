Napoli e Insigne negativos após o vírus: volta ao segundo tempo contra a Juventus

Por enquanto, o estado de emergência foi atenuado em Nápoles. Na verdade, o teste de esfregaço molecular de Lorenzo Insigne deu negativo nas últimas horas. Fabian Ruiz também deu negativo. O capitão estará regularmente em campo amanhã, quando recomeçam os treinos no Centro Esportivo Castel Volturno, e acima de tudo estará à disposição de Luciano Spalletti para o jogo ao vivo com a Juventus no dia 6 de janeiro. Apesar das negociações sobre a renovação e da forte tentação de aceitar a oferta do Toronto Football Club (mais de 9 milhões anuais mais bônus até 2027), Insigne continua sendo um elemento-chave para o treinador, que se concentrará nele até o final da temporada. As questões contratuais não afetarão as opções, até porque o Napoli deve enfrentar várias ausências em função do novo ano.