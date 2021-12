Morel será jogador do Napoli? Resposta de Bidol

Nas últimas horas, falou-se de um interesse retumbante em Nápoles Em Louis Morell. Mas quantas hipóteses existem de o avançado, agora titular na Atalanta, aterrar no Aurelio De Laurentiis FC? fale sobre isso Alfredo Pedolla Durante a transmissão do SportItalia Calciomercato, o programa foi transmitido no canal SportItalia: “Também li o que surgiu nos últimos dias. Na minha opinião é uma hipótese um tanto fantasiosa. No momento não há possibilidade de o jogador sair do Orobics.”

Em seguida, Alfredo Pedolla acrescentou em seu discurso: “Murell ficará na Atalanta pelo menos até o final da temporada, então veremos. A empresa da família Berkassi nunca venderia um jogador tão importante a um competidor direto nas regiões mais altas da tabela.”

Morel é um dos muitos nomes associados ao clube Aurelio de Laurentiis. No entanto, a prioridade do clube azul é comprar um defesa que substitua Kostas Manolas, o jogador que ingressou no Olympiacos.